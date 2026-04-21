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Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

Rivadavia, al igual que lo hizo hace una semana por la Liga Federal, venció a Gimnasia por 76-65, en el inicio de la fecha 7 del Apertura en la A1.

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 11:27hs
Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha

ASB

En el Ricardo Húngaro Crespi, Rivadavia repitió en una semana otro triunfo ante Gimnasia, esta vez por el certamen Apertura, luego de batirlo el lunes anterior por Liga Federal.

El Rojo volvió a festejar después del revés ante Sanjustino, en tanto el Mensana resignó un invicto de tres partidos.

La programación continuará este martes en dos escenarios.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7

Lunes 20 de abril

Gimnasia 65 (Iñaki Uriona 20) - Rivadavia Juniors 76 (Joaquín Cabre 24)

Martes 21 de abril

21.30 República del Oeste vs. Unión (SF)

21.30 Colón (SF) vs. CUST A

Jueves 23 de abril

21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial

Libre: Almagro

TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA

Rivadavia 10 (4-2); Alma Juniors 9 (4-1); Colón (SJ), Sanjustino y Gimnasia 8 (3-2); Unión (SF) 7 (3-1); Almagro y República del Oeste 7 (2-3) ; Banco 6 (1-4); CUST A 6 (0-6); Colón (SF) 5 (2-1)

Fuente: ASB

Apertura Rivadavia Gimnasia
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