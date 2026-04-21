En el Ricardo Húngaro Crespi, Rivadavia repitió en una semana otro triunfo ante Gimnasia, esta vez por el certamen Apertura, luego de batirlo el lunes anterior por Liga Federal.
Apertura A1: Rivadavia superó a Gimnasia en el inicio de la 7° fecha
Rivadavia, al igual que lo hizo hace una semana por la Liga Federal, venció a Gimnasia por 76-65, en el inicio de la fecha 7 del Apertura en la A1.
Por Ovación
El Rojo volvió a festejar después del revés ante Sanjustino, en tanto el Mensana resignó un invicto de tres partidos.
La programación continuará este martes en dos escenarios.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7
Lunes 20 de abril
Gimnasia 65 (Iñaki Uriona 20) - Rivadavia Juniors 76 (Joaquín Cabre 24)
Martes 21 de abril
21.30 República del Oeste vs. Unión (SF)
21.30 Colón (SF) vs. CUST A
Jueves 23 de abril
21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial
Libre: Almagro
TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA
Rivadavia 10 (4-2); Alma Juniors 9 (4-1); Colón (SJ), Sanjustino y Gimnasia 8 (3-2); Unión (SF) 7 (3-1); Almagro y República del Oeste 7 (2-3) ; Banco 6 (1-4); CUST A 6 (0-6); Colón (SF) 5 (2-1)
Fuente: ASB