Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe Alan Lez se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 24 de abril a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway. 8 de abril 2026 · 11:28hs

gentileza Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

En su etapa más madura y arriesgada hasta la fecha, Alan Lez presenta un show diseñado para recorrer cada fibra emocional del espectador. Con una puesta en escena de nivel internacional, el artista combina sus hits virales con arreglos inéditos que demuestran su evolución musical.

Es una montaña rusa que transita desde la crudeza de sus barras hasta atmósferas envolventes, consolidando esta fecha como el hito definitivo en su carrera. La cita es hoy, el impacto es para siempre.

Puntos de venta Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780 NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980 NEXON Paraná | Urquiza 1031 Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446 Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359 ONLINE : www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161 CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187