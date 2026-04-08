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Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

Alan Lez se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 24 de abril a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

8 de abril 2026 · 11:28hs
Alan Lez

gentileza

Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

En su etapa más madura y arriesgada hasta la fecha, Alan Lez presenta un show diseñado para recorrer cada fibra emocional del espectador. Con una puesta en escena de nivel internacional, el artista combina sus hits virales con arreglos inéditos que demuestran su evolución musical.

Es una montaña rusa que transita desde la crudeza de sus barras hasta atmósferas envolventes, consolidando esta fecha como el hito definitivo en su carrera. La cita es hoy, el impacto es para siempre.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Santa Fe Tribus Tribus Club de Arte
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