En su etapa más madura y arriesgada hasta la fecha, Alan Lez presenta un show diseñado para recorrer cada fibra emocional del espectador. Con una puesta en escena de nivel internacional, el artista combina sus hits virales con arreglos inéditos que demuestran su evolución musical.
Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe
Alan Lez se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 24 de abril a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Es una montaña rusa que transita desde la crudeza de sus barras hasta atmósferas envolventes, consolidando esta fecha como el hito definitivo en su carrera. La cita es hoy, el impacto es para siempre.
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
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