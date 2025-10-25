La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

25 de octubre 2025 · 12:43hs
La Selección Argentina cerrará el 2024 con la fecha FIFA de noviembre. Tras asegurarse la clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni comenzó a aprovechar estos amistosos para evaluar a los nuevos futbolistas que están teniendo sus primeros pasos en la Albiceleste.

Tal es así que para la jornada de noviembre se espera que el oriundo de Pujato aplique la misma idea con los jugadores. Sin embargo, de cara a esta doble fecha FIFA, la vigente campeona del mundo romperá con el habitual esquema de dos partidos y finalmente solo jugará ante Angola el viernes 14 de ese mes en Luanda.

El segundo partido que la Selección Argentina tenía confirmado con India fue suspendido debido a que no se pueden disputar dos partidos en diferentes continentes en una misma ventana. Es por ello que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se movió para buscar un amistoso y en un principio estaban negociando con Marruecos, pero finalmente no se concretó.

Esta noticia fue confirmada por la AFA a través de un comunicado en sus redes en el que se explicó el singular recorrido que llevará a cabo el plantel. A diferencia de otras giras, el equipo de Lionel Scaloni se concentrará en España, que servirá como base de operaciones. Tras el viaje a Luanda y una vez finalizado el encuentro, “la delegación retornará al continente europeo para continuar con los entrenamientos hasta el 18 de noviembre, fecha en la que concluirá la ventana FIFA”.

De cara a lo que vendrá después del paso por Angola, la Selección ya cerró acuerdos para medirse ante México y Honduras en Estados Unidos. Estos encuentros servirán como los partidos de despedida, a una semana del inicio del Mundial 2026. Además, para el próximo año está prevista la disputa de la Finalissima frente a España. Aunque aún no hay una fecha confirmada, medios europeos sostienen que el encuentro se jugaría en marzo, con el estadio Lusail de Qatar como principal candidato a albergarlo.

Selección Argentina FIFA Angola
