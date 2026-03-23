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Las Yaguaretés, oro en Montevideo y clasificación a las finales

Las Yaguaretés vencieron con autoridad a Sudáfrica 22 a 10 y se quedaron con el SVNS 2 de Montevideo, al tiempo que se aseguró un lugar en las finales SVNS World Championship

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 10:54hs
Las Yaguaretés vencieron a Sudráfrica y se quedaron con el SVNS 2 de Montevideo.

Las Yaguaretés vencieron a Sudráfrica y se quedaron con el SVNS 2 de Montevideo.

Las Yaguaretés, el seleccionado argentino de rugby femenino, venció a Sudáfrica por 22 a 10 en el cierre del SVNS 2 de Montevideo, se quedó con el título y aseguró su clasificación a las finales del SVNS World Championship del Circuito Mundial, donde se medirán ante los mejores equipos del mundo. El conjunto dirigido por Nahuel García cerró el certamen con un saldo de cuatro victorias -ante Brasil, China, España y Sudáfrica- y una única derrota frente a Kenia.

Las Yaguaretés rugieron en Montevideo

El seleccionado femenino argentino escribió una nueva página en la historia grande del rugby nacional al vencer a Sudáfrica por 22 a 10 en el cierre del SVNS 2 de Montevideo y asegurar, de esta manera, su clasificación a las finales del SVNS World Championship del Circuito Mundial, donde se medirán ante los mejores seleccionados femeninos del mundo. El equipo dirigido por Nahuel García cerró el certamen con un saldo de cuatro victorias —ante Brasil, China, España y Sudáfrica— y una única derrota frente a Kenia. Así, Las Yaguaretés ratificaron el gran momento que atraviesan, tras haber conquistado también la etapa anterior en Nairobi, disputada en febrero.

El seleccionado nacional debutó el domingo con un triunfo agónico pero merecido ante España por 14 a 12, en un duelo muy parejo desde lo táctico y lo físico. El conjunto español se adelantó temprano con un try de Marta Fresno, pero Argentina reaccionó de inmediato gracias a una gran jugada de Josefina Padellaro, convertida por Cristal Escalante. Tras sostener la ventaja con una defensa sólida, el equipo sufrió la remontada rival a minutos del final, aunque no se desanimó y, ya con el tiempo cumplido, selló la victoria con un try de Virginia Brígido y la conversión decisiva de Sofía González.

El equipo dirigido por Nahuel García saltó al campo de juego con Josefina Padellaro, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. En tanto, Azul Medina, Candela Delgado, Antonella Reding, Malena Díaz y Francesca Iacaruso ingresaron en el segundo tiempo. Los tries argentinos fueron obra de Josefina Padellaro y Virginia Brígido, mientras que Cristal Escalante y Sofía González hicieron las conversiones.

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El seleccionado nacional femenino consigui&oacute; la clasificaci&oacute;n al SVNS World Championship y el ascenso al Circuito Mundial.

El seleccionado nacional femenino consiguió la clasificación al SVNS World Championship y el ascenso al Circuito Mundial.

En el segundo y último duelo de la jornada, Las Yaguaretés vencieron con autoridad a Sudáfrica por 22 a 10, un triunfo clave que les permitió consagrarse como el mejor equipo del certamen y asegurar su lugar en el SVNS World Championship. El partido comenzó cuesta arriba, con un try tempranero de Lerato Makula, pero Argentina reaccionó rápido: Azul Mediana asistió a la capitana Paula Pedrozo para dar vuelta el marcador con la conversión de Sofía González. Tras un nuevo golpe sudafricano antes del descanso, el conjunto argentino salió decidido en el complemento y revirtió el resultado con tries de Talía Rodich, Candela Delgado y Cristal Escalante, sellando así una victoria construida con carácter, inteligencia y eficacia en los momentos decisivos.

La formación de las Yaguaretés

Nahuel García dispuso como titulares a Azul Medina, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich, mientras que en el complemento ingresaron Candela Delgado, Antonella Reding, Malena Díaz, Francesca Iacaruso y Milagros Lecuona. Los tries albicelestes fueron obra de Paula Pedrozo, Talía Rodich, Candela Delgado y Cristal Escalante. En tanto, la única conversión argentina fue aportada por Sofía González.

Las Yaguaretés volverán a la acción en las finales del SVNS World Championship del Circuito Mundial, un certamen que reúne a los 12 mejores seleccionados de rugby femenino del mundo y que se disputará en tres etapas, con paradas en Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Las Yaguaretés Montevideo finales
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