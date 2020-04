Ledesma destacó el crecimiento de Mayco Vivas

Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, aseguró que "nadie puede saber cuándo y cómo" va a terminar la pandemia del coronavirus, que no puede prever una fecha de regreso de los torneos y aseguró que el fútbol le va a dar "una señal al resto" de los deportes.

Ledesma también dijo que es "muy complicado" poder prever cuándo se van a retomar los torneos de rugby. "La verdad, no puedo imaginarme en qué momento podemos volver. Además hay que tener en cuenta que habrá que dar un período de algunas semanas para que los jugadores se pongan en forma. Es muy complicado. Me parece que vamos a tener una idea cuando vuelva el fútbol. El fútbol nos va a dar la señal al resto", analizó.

Sin embargo, sostuvo que no le gustaría jugar sin público. "La gente es la energía extra que tenés cuando entrás en la cancha. Vos jugás también por tus amigos, por tu familia. Y los mirás cuando cantás el himno y que ellos estén ahí te da todavía más fuerzas. No, no estaría bueno. Es otro tema para trabajar desde lo mental si volvemos a puertas cerradas", destacó el ex jugador surgido de Curupaytí de la URBA.

En declaraciones formuladas a Espn, se refirió a Jaguares, y remarcó que "Obviamente Lavanini y Matera, junto con Kremer, y un chico que viene mejorando y a crecido enormemente en ese sentido, que es Mayco Vivas, son tipos que tienen un impacto físico diferente. Por ahí también una agresividad diferente, y eso de alguna manera perdieron los abanderados en ese sentido".

"Jaguares perdió varios jugadores importantes, sobre todo en cuanto al impacto físico. Es interesante ver quién levanta ese guante y se pone el equipo al hombro en ese sentido. Hay zapatos que llenar ahí y es un desafío importante para los chicos que estén jugando en el puesto de esos jugadores" remarcó el ex Puma.

2142020 f2 mario ledesma head coach de pumas.jpg El ex Puma Mario Ledesma le habla al rafaelino Mayco Vivas. Prensa UAR

Más declaraciones de Ledesma

El entrenador reveló que contrataron un psicólogo deportivo que "trabaja cuestiones de liderazgo y en lo mental" con los jugadores, porque notaron que "habían quedado algunas cosas no cicatrizadas" tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial de Japón 2019 que ganó Sudáfrica.

"En el alto rendimiento hace falta ganar. Lo importante es tener claro hacia dónde va uno y el equipo. Obviamente los resultados son muy importantes, pero de alguna forma, no hay que perder de vista la foto más grande" destacó el head coach de Los Pumas.

El excoach de Jaguares en el período 2017-2018, manifestó que "Todos los que sean seleccionables, lo van a ser. Nadie queda afuera del radar por un tema de edad, sino por un tema de rendimiento. Vamos a ir analizando caso por caso. En Los Pumas va a jugar el mejor. Hablar de 'si vamos a traer un jugador de Europa, tiene que ser mejor que el de acá' es un error. Afuera, hay un grupo reducido de jugadores que le compite o supera a los que están acá. Lo importante es que jueguen los mejores".