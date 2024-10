Leo Messi: "Seguiremos disfrutando"

Más frases de Leo Messi tras la goleada de Argentina

"Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, me emociona cómo gritan mi nombre. Todos disfrutamos de la conexión con la gente y nos encanta jugar en Argentina. Estamos felices por el triunfo".

"No me puse fecha ni plazo, simplemente quiero disfrutar de todo esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos".

"Ojalá se me den los objetivos para cerrar bien el año en el club y luego disfrutar paso a paso el día a día".

"Lamentablemente hace poco se nos lesionó Carboni, le mandamos todo nuestro apoyo. Hoy debutó Nico (Paz) que también juega muy bien y es importante para nosotros, tiene una cabeza impresionante y por eso está donde está".

"Me mueve esto. Disfrutar de ser feliz donde estoy. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe porque me siento cómodo con este plantel. Mientras me sienta bien y pueda seguir rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando".