Leonidas Bonaveri se despide de la conducción de la entidad liguista

"Hace un poco más de dos años, me convocaron para sumarme a trabajar por nuestra Liga. Alberto Garau, Ditto Rosso y Liria Salemi, amigos de la vida vinculados a los clubes de nuestro entorno me pidieron que me acerque para trabajar juntos y hacer crecer a la Liga. ¿Cómo podía darles la espalda? Si siempre quise hacer cosas para movilizar a mi ciudad y me va la vida emprendiendo proyectos para mi querida Santa Fe. Si formé parte de la Liga desde que tengo uso de razón, porque mi casa siempre fue un hogar futbolero" expresó Bonaveri en su informe.

La Liga Somos Todos

El dirigente consignó que La vida y el fútbol me pusieron en este lugar de protagonismo. Con Alberto de ladero, Adrián Cornaglia, Ditto y Liria, conformamos la Mesa Directiva, intentando plasmar todos los proyectos que pensamos para el crecimiento institucional de la Casa Madre. Sumamos gente muy valiosa a nuestra propuesta, como Martín Salemi, Guillermo Odino y Fabricio Galatteo. Nos encontramos con más de un escollo antes de empezar a desarrollar nuestras propuestas, sin embargo, alternando buenos y malos momentos, hemos tenido la fuerza y el coraje necesario para afrontar el desafío de erradicar la violencia del entorno formativo de nuestro fútbol. Pusimos en marcha la campaña #Con respeto ganamos todos, concientizamos e insistimos de todas las formas posibles en el mensaje de la no agresión".

image.png El renunciante dirigente hizo un balance de su gestión basado en el precepto de que la Liga Somos Todos.

En otro tramo expresó que "además, propusimos capacitaciones para dirigentes y entrenadores, reorganizamos las estructuras internas, creamos la Secretaría de Escuelitas de Fútbol, la Secretaría de Fútbol Femenino, reestructuramos el cuerpo técnico de selecciones, pusimos en valor el predio, ordenamos las cuentas, cambiamos la imagen institucional, incorporamos disciplinas, generamos espacios de interacción con los clubes, participamos activamente de reuniones y competencias de la Federación, desarrollamos la nueva página web, reordenamos la relación con el Colegio de Árbitros, el Tribunal de Disciplina, nuestros acreedores y podría seguir enumerando".

Agregó que "hicimos un denostado trabajo de revisión de los procesos administrativos y ordenamos la economía de la institución, cumpliendo compromisos asumidos por anteriores gestiones y controlando la salud financiera de la Liga. Además, avanzamos en la reforma del Estatuto y dimos algunos pasos al frente en la normativización de las competiciones y los trámites".

La gestión con firmeza

Destacó el Chino Bonaveri que "imaginamos más futuros que presentes, con la convicción de que la nuestra es una Liga tremendamente competitiva, pero por sobre todo, un espacio de formación de grandes jugadores y buenas personas. Muestra de eso fue la gran convocatoria y excelentes repercusiones que tuvo el Congreso de Fútbol CONMEBOL, cuando tuvimos el placer de recibir y disfrutar a los campeones del 86, rindiendo asimismo homenaje a nuestro representante mundial, Nery Pumpido".

image.png El Congreso de Conmebol en Santa Fe marcó positivamente sin dudas a la gestión del Chino Bonaveri.

También resaltó que "abrimos las puertas y fuimos perceptivos de todas las voces. Las voces de los que compiten con fervor, las de aquellos que pretenden integrar. La voz de los que nunca fueron escuchados, el reclamo de los que piden por mano dura y las quejas de los que se sienten víctimas de injusticias. Nos vimos en reiteradas oportunidades en la disyuntiva de tomar decisiones que algunos sectores cuestionaron. Esa es la tarea del presidente y la Mesa Directiva, sin dejar de insistir en la participación de nuestros clubes en los espacios democráticos, porque nuestra filosofía parte del hecho fundamental de que la Liga Somos Todos".

Finalmente agradeció " a mis compañeros de mesa directiva, a los empleados de la administración y el predio, a los presidentes y dirigentes de los clubes que se comprometieron con el proyecto. A toda la familia de la Liga Santafesina, a los más de 15 mil jugadores y jugadoras, a los entrenadores, a los que trabajaron hombro a hombro por y para la Liga, a los que supieron dejar el interés propio para pensar en un crecimiento colectivo, al periodismo, a los patrocinadores y los que apoyaron desde el anonimato. A ellos, les agradezco infinitamente. La Liga, somos todos".