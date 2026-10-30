Liga Próximo: Santa Rosa es el segundo habitante de los cuartos de final En el Gigante de calle Las Heras, Santa Rosa se quedó con el desempate ante Gimnasia B y está en los cuartos de final de la Liga Próximo. Todo los detalles Por Ovación 30 de octubre 2026 · 15:15hs

La Liga Próximo ya tiene a su segundo clasificado para los cuartos de final. Santa Rosa dio un paso importante en la competencia al quedarse con el desempate frente a Gimnasia B, en el Gigante de calle Las Heras. El conjunto conducido por Diego Tuosto logró resolver un cruce decisivo y continúa en carrera, con la ilusión de seguir avanzando en la definición del torneo.

El encuentro tenía un valor especial para ambos equipos, ya que estaba en juego el acceso a la próxima instancia. En ese contexto, Santa Rosa consiguió inclinar la balanza a su favor y celebrar una clasificación que lo mantiene entre los protagonistas de la Liga Próximo.

Con este resultado, el elenco de Tuosto se convirtió en el segundo equipo en sacar boleto para los cuartos de final. Ahora, el certamen empieza a tomar forma en su etapa decisiva, mientras Santa Rosa espera por el próximo desafío con el objetivo de sostener su buen camino en la competencia. TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - PLAYIN - JUEGO 2 Lunes 26 de octubre Gimnasia B 48 (Derek Fabre 13) - Santa Rosa 39 (Valentino Berli 8) (serie 1-1) Martes 27 de octubre Almagro (0) 81 (Bautista Ordoñez 24) - Unión (SF) (2) 86 (Santino Castrodeza 21) (serie 0-2) Colón (SJ) (1) 67 (Gregorio Gerhardt 25) - Banco Provincial (1) 70 (Facundo Mautino 25) (serie 1-1) Martes 3 de noviembre 21.30 CUST (1) vs. Sanjustino (0) TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - PLAYIN - JUEGO 3 Jueves 29 de octubre Santa Rosa 65 (Bautista Brollo 20) - Gimnasia 47 (Mateo Carignano 20) (serie 2-1)