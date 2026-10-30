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Rosso: "La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares"

El tesorero Rodrigo Rosso reveló la sustancial reducción que Unión experimentó en su deuda para con el presidente Luis Spahn. Los detalles.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 09:42hs
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Rosso: La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares

Unión transita días de profunda expectativa institucional y, tal como ocurrió en la histórica Asamblea Extraordinaria de 2019, la deuda del club con su principal acreedor, el presidente Luis Spahn, vuelve a ponerse bajo la lupa tras revelarse cifras que marcan un vuelco rotundo en el pasivo rojiblanco.

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En aquella convulsionada jornada de 2019, la institución tatengue había transparentado una composición del pasivo que encendió las alarmas: el club auditaba una deuda con Luis Spahn que ascendía exactamente a los USD 5.550.073, tras haberse cancelado de forma definitiva los históricos compromisos con las familias de los expresidentes Ángel Malvicino y Juan Leonardo Vega.

El tesorero de Uni&oacute;n, Rodrigo Rosso, revel&oacute; c&oacute;mo se encuentra la deuda del club con el presidente Luis Spahn.

El tesorero de Unión, Rodrigo Rosso, reveló cómo se encuentra la deuda del club con el presidente Luis Spahn.

Sin embargo, el panorama actual refleja una realidad drásticamente distinta a lo anunciado hace siete años. Rodrigo Rosso, tesorero de Unión, reveló en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) que la deuda total con el mandatario bajó a una cifra que hoy oscila los 3 millones de dólares, situándose "muchísimo por debajo" de las especulaciones de la oposición y de los montos consolidados en el pasado.

El mecanismo del 30% y la "actualización" del pasivo de Unión

Al ser consultado sobre el método de devolución y los blindajes institucionales vigentes, Rosso ratificó el acuerdo estipulado por estatuto y comisión directiva, confirmando que el reintegro hacia el presidente está supeditado al 30% de los ingresos netos por la venta de futbolistas. El encargado de las finanzas tatengues insistió en que los balances reflejan un orden administrativo severo y desmintió de forma tajante versiones cruzadas sobre supuestos pasivos extraordinarios: "Esa cifra está muchísimo por debajo. Hoy la deuda debe estar rondando los 3 millones de dólares", subrayó.

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A las puertas de una nueva convocatoria que promete debates intensos con los socios, el tesorero admitió que prefiere brindar el desglose fino de las auditorías en el ámbito soberano de la institución antes que en los medios de comunicación.

Rosso y la polémica por la deuda de Unión con Spahn

Aun así, apuntó contra los sectores que utilizan el argumento del pasivo para generar rispideces políticas: "Hay en el fondo una idea de dejar eso ahí en el aire para pegar. Yo creo que se dieron cuenta también que eso ya no vende, que eso ya cansa", fustigó Rosso, asegurando que los cuestionamientos hoy mutaron hacia el plano puramente futbolístico y de resultados deportivos.

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Con el antecedente de 2019 como piso histórico, el club de la avenida López y Planes se encamina a una nueva discusión institucional donde los números, esta vez con una reducción de casi 2.5 millones de dólares respecto a la acreencia original de Spahn, prometen ser el eje de una jornada clave para el futuro administrativo del Tatengue.

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