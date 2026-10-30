Newell's prepara el partido ante Unión: Kudelka tiene bajas en defensa y debe resolver una incógnita

Newell's analiza alternativas para recibir al Tatengue este domingo. Giannetti y Herrera se recuperaron, pero no serían arriesgados y Cabrera está descartado.

Newell's continúa con los entrenamientos de cara al encuentro frente a Unión, que se disputará este domingo por el Torneo Clausura 2026. Frank Kudelka debe resolver algunas complicaciones en el armado de la defensa, ya que Bruno Cabrera no estaría disponible y, pese a las recuperaciones de Lautaro Giannetti y Rodrigo Herrera, ninguno sería exigido.

Giannetti y Herrera volverían, pero Kudelka prefiere preservarlos

Aunque ambos futbolistas comenzaron a entrenarse nuevamente junto al resto del plantel durante esta semana, la intención del cuerpo técnico sería no utilizarlos frente al conjunto santafesino.

En el caso de Giannetti, el defensor había sufrido un desgarro durante el encuentro ante Lanús. Después de completar su recuperación, volvió a trabajar con normalidad, pero la decisión sería reservarlo para una eventual participación en los octavos de final, siempre que la Lepra consiga meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

La lesión de Cabrera tampoco modificaría esa postura. El entrenador considera al exjugador de Vélez una pieza importante y buscaría tenerlo en plenitud física para la etapa decisiva del campeonato.

Una situación similar atraviesa Rodrigo Herrera. El mediocampista sufrió un fuerte traumatismo en el pie derecho después de recibir un pisotón en el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Si bien su evolución es favorable y ya pudo reincorporarse a los trabajos grupales, tampoco sería incluido entre los titulares ante Unión.

Goitea y Salomón, las alternativas para reemplazar a Cabrera

Con la ausencia de Cabrera y la intención de preservar a Giannetti, Kudelka tiene dos nombres como principales opciones para ocupar un lugar en la última línea: Nicolás Goitea y Oscar Salomón.

Goitea aparece entre las alternativas después de atravesar un período complicado por una lesión. Su última presentación como titular en Newell's fue el 8 de agosto, cuando el equipo igualó 2-2 frente a Boca Juniors en el Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del torneo.

Luego de aquel encuentro, el defensor sufrió una hernia inguinal que requirió una intervención quirúrgica y lo mantuvo aproximadamente un mes alejado de las canchas.

Ahora, el futbolista vuelve a aparecer como una posibilidad para el entrenador, que deberá definir quién acompañará al resto de la defensa en el compromiso frente al Tatengue.

Mientras tanto, Kudelka seguirá evaluando las alternativas disponibles durante los últimos entrenamientos antes de confirmar la formación que buscará quedarse con los tres puntos ante Unión.