La Primera Nacional define a sus finalistas y al último equipo que perderá la categoría este fin de semana

Ferro y Tristán Suárez llegan como líderes de sus respectivas zonas a la última jornada, que también resolverá quién será el cuarto descendido del campeonato.

La Primera Nacional disputará este sábado una jornada decisiva con el desarrollo de la fecha 36, en la que quedarán definidos los dos equipos que jugarán la final por el ascenso a Primera División y el último club que perderá la categoría. Habrá 13 encuentros durante el fin de semana, con varios protagonistas que todavía mantienen chances.

Ferro y Tristán Suárez, ante la posibilidad de quedarse con sus zonas

La programación comenzará el sábado a las 15 con nueve encuentros en simultáneo. Uno de los focos principales estará puesto en Ferro, que visitará a Acassuso y tendrá la posibilidad de asegurarse un lugar en la final por el ascenso si consigue sumar los tres puntos.

En paralelo, Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown en Mendoza. El conjunto mendocino también pelea por terminar en lo más alto de la Zona A y necesita ganar para mantener sus aspiraciones.

Por el lado de la Zona B, Tristán Suárez encabeza las posiciones con 61 unidades y tendrá la oportunidad de defender ese lugar cuando reciba a Deportivo Maipú, también el sábado desde las 15.

Atlanta y Temperley aparecen como sus principales perseguidores. El primero se enfrentará con Midland, mientras que el equipo de Turdera jugará ante Güemes de Santiago del Estero. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo con los partidos de sus competidores.

La lucha por evitar el descenso y toda la programación

La pelea por la permanencia también tendrá un capítulo determinante. Hasta el momento, Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero ya tienen confirmado su descenso. De esta manera, solamente queda conocer cuál será el cuarto equipo que bajará de categoría.

Los clubes comprometidos son Chacarita, Patronato y Nueva Chicago, que deberán afrontar sus respectivos compromisos con la obligación de conseguir un resultado que les permita continuar en la Primera Nacional.

El cronograma completo de la fecha 36:

Sábado 31 de octubre

Godoy Cruz vs. Almirante Brown – 15:00.

San Miguel vs. Deportivo Madryn – 15:00.

San Telmo vs. Central Norte – 15:00.

Atlanta vs. Midland – 15:00.

Acassuso vs. Ferro – 15:00.

Agropecuario vs. Almagro – 15:00.

Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú – 15:00.

Güemes (SdE) vs. Temperley – 15:00.

San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy – 15:00.

Los Andes vs. Mitre – 15:30.

Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar – 16:00.

Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba – 17:00.

Colón de Santa Fe vs. Defensores de Belgrano – 18:00.

Domingo 1 de noviembre

San Martín de Tucumán vs. Colegiales – 18:30.

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Quilmes – 19:00.

Lunes 2 de noviembre