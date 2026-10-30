La fortaleza que Colón quiere hacer valer ante Defensores para llegar mejor al Reducido

Colón acumula tres partidos sin perder en Santa Fe y buscará extender la racha ante Defensores de Belgrano para cerrar la fase regular con la ilusión de escalar

Colón completó los últimos trabajos y quedó listo para afrontar una parada importante en el cierre de la fase regular. Este sábado, desde las 18, recibirá a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la Zona A de la Primera Nacional , con la mira puesta en una victoria que le permita mejorar su ubicación.

Para aspirar al tercer puesto deberá ganar y seguir de cerca los resultados de Morón y Deportivo Madryn , con el cuarto lugar como otra posibilidad.

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Una fortaleza que Colón necesita sostener

En la recta final, el Brigadier López vuelve a ocupar un lugar central en las aspiraciones rojinegras. Colón llega con una seguidilla de tres encuentros sin derrotas, con dos triunfos y un empate, una señal positiva que buscará ratificar justo antes de ingresar en la etapa más exigente de la temporada.

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Los números respaldan la importancia de jugar en Santa Fe. De los 57 puntos que acumuló hasta el momento, el Sabalero consiguió 37 en condición de local, a partir de una campaña de 10 victorias, cinco igualdades y apenas dos caídas. Esa producción representa una efectividad del 68% y explica buena parte de su recorrido en el torneo.

Colón, con una clave fortaleza de local.

Ahora, el desafío será prolongar esa tendencia frente al Dragón, que ya aseguró su permanencia en la categoría. Más allá de la posibilidad de terminar tercero o cuarto, Colón necesita cerrar esta etapa con buenas sensaciones y fortalecer una condición que puede resultar determinante en el Reducido.

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Si consigue mejorar su posición y acceder a cruces con ventaja de localía, sostener el rendimiento en el Brigadier López cobrará todavía más valor. Por eso, el compromiso del sábado no será solamente una oportunidad para escalar en la tabla: también representará una prueba para confirmar que su estadio puede seguir siendo uno de los grandes respaldos en la búsqueda del ascenso.