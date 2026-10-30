Santa Fe destinará el 100% del Impuesto Inmobiliario Rural a obras de infraestructura para el campo

El Gobierno provincial anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS). Los recursos se utilizarán para reparar caminos y ejecutar obras que necesita el sector productivo. Pullaro aseguró que la Provincia no se quedará con ningún recurso proveniente de ese tributo.

En el marco de la presentación del Presupuesto 2027, el Gobierno de Santa Fe anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) , una herramienta que establecerá que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se destine a obras de infraestructura para el sector agropecuario.

La iniciativa fue presentada como una de las principales inversiones previstas dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo y apunta a que los recursos que aporta el campo a través de ese tributo tengan una afectación específica para atender las necesidades de infraestructura del sector.

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El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la medida durante una recorrida por el departamento San Cristóbal. Allí aseguró que "todos los recursos que percibe el Poder Ejecutivo de la Provincia en Impuesto Inmobiliario Rural van a ir a este Fondo, para que de esa manera lleguen directamente al campo".

Además, sostuvo que Santa Fe será "la única provincia del país que no le cobra Ingresos Brutos al campo y que además todo lo que recauda en Inmobiliario Rural, lo destinará a la reparación de caminos o a obras que los productores necesiten".

El mandatario afirmó estar convencido de que "el campo es el motor de Argentina" y que en Santa Fe es "lo que genera empleo, lo que mueve la rueda y hace que Santa Fe sea imparable". En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial "no se va a quedar con ningún recurso del campo", sino que los pondrá a disposición del nuevo fondo.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, definió al FIAS como una "decisión de Gobierno" que busca modificar el destino de esos recursos. Explicó que el Impuesto Inmobiliario Rural, que hasta ahora era "un recurso de libre disponibilidad", pasará a tener una afectación del 100% para infraestructura agropecuaria.

"Es una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la Provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector", concluyó Olivares.