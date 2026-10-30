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Una clase magistral de básquet: Miguel Volcan Sánchez dejó su huella en Kimberley

El prestigioso entrenador Miguel Volcan Sánchez, instructor FIBA y con experiencia en la NBA, protagonizó una jornada de capacitación en Kimberley.

30 de octubre 2026 · 11:22hs
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Una clase magistral de básquet: Miguel Volcan Sánchez dejó su huella en Kimberley

Una clase magistral de básquet: Miguel Volcan Sánchez dejó su huella en Kimberley

El básquet santafesino tuvo una oportunidad de lujo para aprender de uno de los entrenadores más reconocidos del continente. Miguel Volcan Sánchez pasó por el Club Atlético Kimberley y protagonizó una clínica que superó las expectativas, con una importante convocatoria y una gran participación de la comunidad basquetbolística.

La actividad se desarrolló en la sede de la institución, donde el entrenador uruguayo compartió conceptos, experiencias y herramientas vinculadas al desarrollo del juego. La propuesta convocó a entrenadores, jugadores de distintas categorías, dirigentes, familias y público en general, en una jornada que convirtió al club en un espacio de intercambio y formación.

La presencia de Volcan Sánchez representó un acontecimiento de relevancia por la trayectoria y los antecedentes del disertante. Se trata de un instructor FIBA que superó las 300 victorias en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina y fue elegido cinco veces como Entrenador del Año.

Su recorrido también incluye una experiencia en la NBA, donde trabajó como scout de Miami Heat y asistente en Indiana, además de pasos por diferentes ligas de América y Europa, entre ellas Italia, Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay y República Dominicana.

Una experiencia que dejó su marca en Kimberley

Más allá de los antecedentes profesionales del invitado, uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la respuesta del público. La importante concurrencia reflejó el interés que despiertan este tipo de iniciativas y la necesidad de generar espacios donde el conocimiento pueda circular entre los distintos protagonistas del deporte.

Para Kimberley, la realización de esta clínica significó también una oportunidad de fortalecer su vínculo con la comunidad del básquet y acercar a Santa Fe a una figura de reconocimiento internacional.

La experiencia dejó un balance altamente positivo y puso en valor la importancia de la capacitación permanente, el intercambio de conocimientos y la formación como herramientas fundamentales para el crecimiento del básquetbol regional.

Sánchez Kimberley Básquet

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