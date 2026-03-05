Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Lionel Messi entró junto a Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al plantel del Inter Miami al ser vigente campeón de la Major League Soccer, con Lionel Messi al frente

5 de marzo 2026
El equipo de Inter Miami visitó este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ingresó al recinto acompañado por el argentino Lionel Messi. Se trata de una tradición, ya que recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes.

La sorpresa llegó al evento cuando, luego del arribo de todos los futbolistas del plantel, Messi todavía se encontraba ausente, aunque el delantero de la Selección argentina se mostró frente a las cámaras ingresando junto a Trump.

La ocasión se dio pasadas las 18:30 de la Argentina, dos horas menos en la ciudad estadounidense de Washington y tuvo como su momento de mayor importancia un discurso del máximo representante del partido republicano, en el cual se expresó sobre el conflicto bélico que enfrenta a Israel y su país con Irán, la situación que se vive en Venezuela tras la captura y encarcelamiento de su presidente Nicolás Maduro, además de unas palabras para los invitados.

“Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, afirmó el mandatario norteamericano, quien también hizo mención a que el argentino es ídolo de su hijo y soltó una pregunta al aire que generó las sonrisas de la delegación: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.

Además, Trump saludó con un apretón de manos a Jorge Más, propietario del club, y felicitó el trabajo de su entrenador Javier Mascherano, y el de otro gran referente futbolístico del club, el delantero uruguayo Luis Suárez.

El jugador rosarino debe viajar a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.

