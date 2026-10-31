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Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

Boca recibirá a River en un Superclásico que será de vital importancia para ambos, debido a que llega en un momento bisagra del semestre

31 de octubre 2026 · 12:33hs
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Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

Boca recibirá este domingo a River en un Superclásico que será de vital importancia para ambos equipos, debido a que llega en un momento bisagra del semestre. El Xeneize, con Rodolfo Arruabarrena como director técnico, sueña con la posibilidad de quedarse con la cuádruple corona en este segundo semestre del año.

En el Torneo Clausura ya tiene la clasificación asegurada a los playoffs, mientras que en la tabla anual está metido de lleno en la pelea por la primera posición, que en solo unos días definirá el título de Campeón de Liga.

Como si esto fuera poco, Boca también está en instancias decisivas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. En la Copa Sudamericana consiguió hace poco más de una semana la clasificación a la gran final luego de vencer 3-1 en el mítico Estadio de Maracaná al Vasco da Gama de Brasil.

En la Copa Argentina, viene de dar vuelta un partido inolvidable ante Racing en el que caía 2-0 para meterse en las semifinales, donde se enfrentará con Banfield el 14 de noviembre.

De esta manera, un triunfo en el Superclásico le daría el envión anímico necesario para afrontar estos últimos partidos del año con la confianza al máximo.

River, el Torneo Clausura y la posibilidad de salvar el año con una alegría

Para el Millonario, el 2026 fue una pesadilla desde el comienzo. Apenas iniciado el año renunció Marcelo Gallardo y asumió Eduardo Coudet como director técnico. Parecía que con el Chacho" iban a encaminar el rumbo, pero la derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba fue un golpe durísimo.

Ya en el segundo semestre, Coudet dejó el cargo tras las tempraneras eliminaciones tanto en Copa Argentina como en Copa Sudamericana. De esta manera llegó Leonardo Ponzio de manera interina y pudo conseguir cierta regularidad que le permitió a River estar muy cerca de abrochar la clasificación a los playoffs en este Torneo Clausura que podría servir para finalizar el 2026 con una alegría.

Además, este Superclásico podría servirle al club de Núñez para darle un duro golpe a su clásico rival y dejarlo tambaleando de cara al cierre del año.

Superclásico Boca River
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