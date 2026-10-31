Investigan la contratación de un sicario para asesinar a Maximiliano Pullaro durante su visita a Ceres

El hombre fue detenido este sábado por la mañana durante un allanamiento en su vivienda de calle Matheu al 900, en la ciudad de Ceres. Tiene 66 años y fue identificado como P. E. P. En el procedimiento, los investigadores secuestraron un revólver calibre .32 que tenía municiones en su tambor. El sospechoso cayó en uno de los tres allanamientos ordenados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, a cargo de la investigación.

Este sábado por la mañana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos en viviendas de la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal. Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios de calle Matheu al 900, en la esquina de Echagüe y Mariano Vera, y en Remedios de Escalada de San Martín al 800. Las medidas fueron ordenadas por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, en el marco de una investigación por la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , quien había visitado Ceres el martes 27 de octubre para inaugurar obras.

En la vivienda de Matheu al 900 fue aprehendido el principal investigado, identificado como P. A. P., de 66 años. Allí, los agentes secuestraron un revólver calibre .32 largo, con cinco cartuchos en el tambor, que se encontraba en buen estado de conservación y en condiciones de disparo.

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La denuncia

La investigación se inició el miércoles 28 de octubre, después de las 5 de la mañana, cuando una persona llamó a la central de emergencias 911 para denunciar presuntos puntos de venta de drogas en Ceres. Durante la comunicación, también advirtió sobre un posible atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro, quien había visitado la ciudad el día anterior. Según el relato del denunciante, cuatro hombres de Ceres, identificados como P. A. P., G. C., J. D. y R. I., habrían contratado a un sicario en la localidad de Selva, en Santiago del Estero.

Además, señaló que otro hombre, M. A. G., sería el encargado de trasladarlo y que ya se habría elegido una vivienda desde donde se efectuaría el supuesto ataque. En ese contexto, identificó al propietario del inmueble como A. Z. En menos de diez minutos, la persona volvió a comunicarse en dos oportunidades con el 911 y reiteró la información aportada en la primera llamada.

Las medidas del fiscal MPA Odriozola

La operadora del 911 grabó y registró la comunicación, advirtió la gravedad de la denuncia y dio aviso inmediato a sus superiores, quienes informaron al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola. El funcionario ordenó una serie de medidas urgentes. En primer lugar, dispuso confirmar la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres el martes 27 de octubre. También solicitó identificar al denunciante, determinar el número telefónico desde el que realizó las llamadas y, de ser posible, establecer el lugar desde donde se comunicó. Además, ordenó preservar y custodiar de manera permanente la grabación de la denuncia.

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Como medidas complementarias, y bajo dos condiciones consideradas fundamentales para la investigación —el sigilo y la rapidez—, el fiscal dispuso identificar a las seis personas mencionadas y establecer qué vínculos existían entre ellas. También ordenó reconstruir sus movimientos desde el lunes 26 de octubre mediante el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, identificar al presunto sicario y verificar si las fuerzas de seguridad habían registrado amenazas o intimidaciones relacionadas con la presencia del gobernador en la ciudad.

Atribución delictiva

El resultado de los allanamientos fue informado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola. El funcionario dispuso que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para un examen físico y posteriormente identificado y alojado en una dependencia policial, bajo custodia permanente.

En tanto, la calificación legal provisoria del hecho fue tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones de uso civil.