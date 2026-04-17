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Llega el turno del quinto capítulo en el Torneo Dos Orillas

En el sector principal del interasociaciones, el puntero El Quillá visitará a Rowing en la Tortuguita, y el escolta, La Salle Jobson será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 09:57hs
Por el Torneo Dos Orillas

Por el Torneo Dos Orillas, El Quillá buscará conservar la punta en su visita al remero en la Tortuguita.

Este sábado por la quinta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas, Banco y CRAI protagonizarán un duelo con sed de revancha, en una buena oportunidad para volver a sumar y reposicionarse en la tabla (comparten el quinto lugar). Ambos llegan tras un traspié en la última fecha, por lo que el desafío estará puesto en recomponerse desde lo colectivo y encontrar un mayor equilibrio entre líneas. Se espera un cruce muy parejo, en una lucha constante por imponer el ritmo y la idea de juego, en un contexto donde la gestión de los momentos será determinante.

Más detalles del Torneo Dos Orillas

El Quillá tendrá una visita de riesgo a Rowing. De un lado, la solidez del líder invicto, las tiburonas, que buscarán sostener la punta. Del otro, el impulso del remero que llega en alza, entonado con dos triunfos al hilo y con la intención de estirar su buen momento para alcanzar al que manda. Un cruce que promete intensidad y buen ritmo.

En Cabaña Leiva, La Salle se enfrentará a Alma Juniors. El colegial viene invicto, sosteniendo un interesante volumen ofensivo y ubicado como escolta. Intentará mantener su regularidad ante las lobas, un rival en crecimiento que mostró una clara mejora en su última presentación. Santa Fe RC volverá a su reducto para medirse ante Paracao, en un partido clave para ambos, que buscarán cortar su falta de triunfos. El tricolor acumula tres fechas sin ganar, mientras que el elenco entrerriano todavía no pudo sumar de a tres en el torneo.

En Paraná, Estudiantes espera por Universitario. Las aurinegras intentará afianzar su funcionamiento y sostener el envión de su primera victoria. Las cuervas necesitan mejorar su eficacia para cortar la sequía sin triunfos.Talleres será anfitrión de Estudiantes Blanco en un duelo de realidades opuestas. El rojo atraviesa un gran momento, con tres triunfos consecutivos que respaldan su crecimiento y confianza.Enfrente tendrá a un equipo que pondrá el foco en recuperar solidez colectiva para dejar atrás su presente esquivo.

En el Ascenso, distintas series se perfilan como grandes focos de atención, con duelos intensos y muy disputados. En la ASH, Colón buscará hacerse fuerte ante Santa Fe RC “B” en un cruce con aspiraciones altas. Tilcara persigue el mismo objetivo y para eso, deberá superar a Talleres Blanco. Colón de San Justo aspira a su bautismo triunfal contra CRAR. El Verde no quiere ceder terreno en la parte alta. Además, CRAI Blanco y El Quillá Amarillo es otra de las series que promete, con dos equipos decididos a ir por el arco rival y sostener una propuesta ofensiva. Las “tiburonas” quieren seguir arriba.

Programación Sábado 18/4

-Zona Campeonato 5° fecha:

17, Estudiantes Negro vs. Universitario en el Plumazo

17, Banco Provincial vs. CRAI

17, Paraná Rowing vs. El Quillá Azul en la Tortuguita

17, Talleres vs. Estudiantes Blanco

17, Santa Fe RC vs. Paracao en Sauce Viejo

17, La Salle Jobson vs. Alma Juniors en Cabaña Leiva

-Zona Ascenso B1 4° fecha:

15, Unión Agrarios de Cerrito vs. Unión

16, La Paz Hockey vs. Capibá RC

17, Tilcara vs. Talleres B

17, Colón de Santa Fe vs. Santa Fe RC en la ASH

-Zona Ascenso BII 3° fecha:

17, Diamante vs. Estudiantes Amarillo

17, CRAI B vs. El Quillá Amarillo

17, Colón de San Justo vs. CRAR de Rafaela

Torneo Dos Orillas El Quillá
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