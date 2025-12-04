Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Hay desafíos que no se explica. Se viven. La Santa Fe-Coronda es uno de ellos. Desde 1961, esta maratón de aguas abiertas ha sido escenario de gestas inolvidables. De esfuerzo, de gloria, de dolor, de coraje. Por segunda vez, se abren las aguas a nadadores aficionados. Para quienes sienten que el límite está más lejos de lo que creían. Para los que sueñas con llegar a fuerza de brazadas y voluntad. Más de 50 kilómetros río abajo, corriente a favor.

El próximo sábado 6 de diciembre se realizará la segunda ventana de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados. La primera se realizó el pasado fin de semana, y esta segunda también tendrá una extensión de 58 kilómetros. Se largará desde el balneario de la Costanera Este, se utilizará el Río Santa Fe, Cuatro Bocas, y el curso principal del Río Coronda. La llegada está prevista en el balneario municipal corondino.

Serán casi 100 nadadores los que participarán de la segunda ventana. En concreto son 96 deportistas, de los cuales son 16 solistas y 20 relevos, el horario de la partida está previsto para las 8, y el arribo a la capital nacional de la frutilla las 15 horas. Una buena oportunidad para ver en acción a muy buenos exponentes amateurs de las aguas abiertas.

A cerca de la primera etapa de la prueba para aficionados, Diego Degano, expresó que "francamente fue una prueba de fuego, y honestamente salió todo muy bien. El formato de prueba, la travesía, no era competitiva, los nadadores aficionados, una nueva flota de embarcaciones, un nuevo esquema desde el sistema de emergencias sanitario de la provincia, era todo nuevo y salió más que satisfactoriamente".

El ex múltiple campeón de aguas abiertas opinó que "era un desafío, y pasamos la prueba en todo sentido. Llegaron todos los nadadores dentro de las 10 horas. No tuvimos ningún desde el punto de vista saludable. El tiempo nos acompañó, salvo la última hora que se puso sur, y hasta nos regaló la bravura del Río Coronda para los que arribaron a la meta".

image La segunda ventana de la Santa Fe-Coronda para aficionados se realizará el próximo sábado 6 de diciembre.

"Los nadadores quedaron muy conformes, están todos muy contentos, muy satisfechos, y muy agradecidos. Si bien este sábado vamos a tener la segunda ventana, y no tenemos que relajarnos en absoluto, estamos preparando todo para el fin de semana. Hemos pasado con creces la prueba, y nos da una cuota de tranquilidad, porque en lo que significa lo deportivo, la verdad, es que como organización estamos satisfechos con lo que pasó en la primera etapa" resaltó uno de los organizadores de la prueba.

"La Maratón, como cualquier evento que se hace al aire libre, no escapa a las cuestiones climática. Hicimos planes A y B, en función de lo que marcaban las previsiones climatológicas. Tuvimos que pasar al plan B, que fue la premiación, que se pudo hacer producto de la gentileza y amabilidad de los directivos del Club Regatas de Coronda que nos cedieron las instalaciones de la cancha de básquet" sostuvo Degano.

En cuanto a la competencia que se viene, Diego, sostuvo que "el río está creciendo, se anuncia buen clima para el fin de semana, largamos a las ocho de la mañana. En cuestión de participaciones, tendremos dieciséis individuales, una cantidad menor que la semana pasada, pero vamos a duplicar la cantidad de equipos. Pasamos de doce a veinte. Por lo que de los 70 nadadores que la hicieron el sábado pasado, ahora serán 96 nadadores".

"El nivel va a ser muy parejo, sobre todo en la categoría solista, hay cuatro o cinco nadadores que pueden estar peleando los primeros lugares. En término de relevos, hay una pelea entre dos o tres equipos muy buenos, el grupo que tiene Julio Borlle a la cabeza, los Viejos Lobos, con Gustavo Oriozabala, y después, mucha gente que se ha venido rompiendo el alma, durante seis meses, desde el momento que se han confirmado su participación" manifestó Diego Walter Degano.