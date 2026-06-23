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Lo que se jugó en tres categorías de las inferiores en la ASB

La Liga Próximo de la ASB transita su etapa decisiva. Mientras Alma se aseguró la quinta colocación, Almagro B y CUST B avanzaron a la final en infantiles

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 14:37hs
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Lo que se jugó en tres categorías de las inferiores en la ASB

La actividad de la Liga Próximo de la ASB sigue entregando definiciones y emociones en las divisiones formativas. En las últimas jornadas, Alma Juniors logró quedarse con el quinto puesto de la competencia, cerrando de manera positiva su participación en el certamen.

El conjunto esperancino consiguió cumplir su objetivo de finalizar entre los mejores equipos del torneo, coronando una campaña que le permitió mantenerse competitivo hasta las instancias finales y despedirse con una victoria que le aseguró esa ubicación en la clasificación general.

Por otro lado, la atención también estuvo puesta en la categoría Infantiles, donde quedaron definidos los protagonistas de la gran final. Almagro B y CUST B superaron sus respectivos compromisos y sacaron boleto para disputar el encuentro decisivo que consagrará al campeón de la temporada.

De esta manera, dos de los equipos más regulares del campeonato se verán las caras en un duelo que promete intensidad y un gran marco, reflejando el crecimiento y el nivel que viene mostrando el básquet formativo de la región.

Con Alma Juniors ya instalado en la quinta posición y la expectativa puesta en la definición de Infantiles, la Liga Próximo entra en su recta final, donde cada partido adquiere un valor especial y los jóvenes talentos buscan cerrar el torneo de la mejor manera.

DIVISIONES INFERIORES DE LA ASB- LUNES 22 DE JUNIO

INFANTILES

Regatas (SF) 41 - CUST B 58 (semifinal)

JUVENILES

El Quillá 80 - Santa Rosa 80 (Puesto 13)

República 69 - Kimberley 53 (Puesto 20)

LIGA PRÓXIMO

Alma Juniors 75 - Santa Rosa 61 (Puesto 5)

ASB Liga Próximo Alma
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