Lockout histórico en el fútbol argentino: cómo la AFA detuvo el torneo de 1948 por decisión propia

En 1948, los dirigentes del fútbol argentino suspendieron el campeonato ante un conflicto con Futbolistas Argentinos Agremiados, marcando un episodio único.

5 de marzo 2026 · 10:19hs
Aunque el fútbol argentino vivió huelgas y paros de jugadores y árbitros, solo en 1948 los dirigentes decidieron interrumpir el torneo por iniciativa propia. La medida se adoptó en medio de un enfrentamiento creciente con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), cuando aún restaban fechas por disputar. Según los registros de la época, la decisión buscaba frenar lo que la AFA calificó como un desafío directo a su autoridad: “La actitud del gremio era improcedente y amenazante, y buscaba privar a la afición de su deporte favorito”, señalaba un boletín oficial.

Un paro simbólico que encendió la chispa

El conflicto se desencadenó por una acción de protesta de los jugadores: detenerse un minuto antes del inicio de cada partido por retrasos en fallos del Tribunal Arbitral y atrasos salariales. La dirigencia respondió rápidamente y, tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo el 29 de octubre de 1948, amenazó con suspender los campeonatos profesionales si la medida continuaba. Finalmente, el 1° de noviembre, tras cumplirse el paro simbólico, el torneo fue efectivamente interrumpido.

La crisis escaló a niveles políticos: el presidente de la AFA, Óscar Nicolini, y el ministro de Hacienda, Ramón Cereijo, intentaron mediar para garantizar la continuidad del campeonato, con la sombra de Juan Domingo Perón supervisando el conflicto. Sin embargo, la tensión persistió, con partidos disputados por equipos alternativos y amenazas de rescisión de contratos. “Fueron cinco meses de pulseada total entre jugadores y dirigentes, un capítulo que nadie olvida en la historia del fútbol nacional”, recuerda un historiador especializado en AFA.

image

La resolución y su legado

Tras meses de negociación, la AFA y FAA firmaron un acuerdo que levantó la suspensión y estableció un marco de derechos para los futbolistas. Este episodio permanece como el único lockout patronal en la historia del fútbol argentino, un precedente que muestra la capacidad de los clubes de frenar la competencia ante conflictos institucionales, y que contrasta con las huelgas actuales impulsadas desde los gremios.

AFA Futbolistas Argentinos Agremiados
