Finalissima en suspenso: cumbre clave define nueva sede para Argentina–España

UEFA y Conmebol mantienen una reunión determinante para resolver la sede y fecha de la Finalissima entre Argentina y España tras la crisis en Qatar.

5 de marzo 2026 · 08:11hs
La Finalissima entre Argentina y España atraviesa horas decisivas. UEFA y Conmebol analizarán este jueves una reprogramación de sede y calendario tras la imposibilidad de jugar en Qatar, con Estados Unidos y Europa como alternativas para sostener un duelo de jerarquía en la agenda internacional.

Reunión clave en la agenda internacional

El compromiso estaba pautado inicialmente para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Doha, pero el contexto geopolítico en Medio Oriente obligó a detener la organización logística. Aunque el evento quedó en pausa, las entidades rectoras del fútbol continental evitaron hablar de cancelación y avanzan en un rediseño estratégico del escenario. Desde el punto de vista deportivo, el cruce entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa tiene un peso simbólico y competitivo significativo. Para el cuerpo técnico argentino, además, representa un banco de pruebas de máxima exigencia para ajustar automatismos, ritmos de presión y variantes ofensivas en la antesala del Mundial.

Estados Unidos toma ventaja

Entre los estadios que aparecen con mayor viabilidad figuran el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ambos con infraestructura preparada para eventos FIFA y con disponibilidad logística en fechas cercanas. El MetLife, incluso, cuenta con un factor adicional: será escenario de la final del Mundial 2026, lo que lo posiciona como una plaza ideal para un espectáculo global de estas características.

La alternativa europea

En paralelo, desde el continente europeo empujan para que el encuentro regrese a un territorio históricamente vinculado a la competición. En ese escenario emergen dos recintos de peso específico: el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, y Wembley, donde Argentina conquistó la edición 2022 tras imponerse con autoridad frente a Italia. Más allá de la sede definitiva, la Finalissima se mantiene como una pieza estratégica dentro del calendario de selecciones. En un año de preparación mundialista y con varios amistosos en revisión, el choque entre la Albiceleste y La Roja podría convertirse en el termómetro competitivo más exigente antes de la gran cita global.

