La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Este lunes se confirmó que AFA extendió el mercado de pases, por lo cual la dirigencia sabalera contará con más días para reforzar el plantel

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto y el DT Ezequiel Medrán tendrán más tiempo para poder sumar los tres refuerzos.

Los días pasan y Colón hasta el momento pudo incorporar un jugador que es Franco García. Pero la d irigencia sabalera junto con el director deportivo Diego Colotto trabajan para cerrar tres refuerzos más.

Y si bien en los últimos días fueron surgiendo problemas para tratar de cerrar a los jugadores que pretenden, la mejor noticia llegó este lunes cuando se confirmó que el mercado de pases cerrará el miércoles 8 de julio.

Desde un primer momento, estaba estipulado, que el mercado de pases cerraba el jueves 2 de julio, por lo cual, a Colón le quedaban apenas tres días para intentar acordar la llegada de tres jugadores.

LEER MÁS: Fin de un corto ciclo: Colón acordó la desvinculación de Lucas Cano

Pero ahora tendrá seis días más para seguir negociando y la búsqueda apunta a intentar sumar un delantero, un enganche y un lateral izquierdo.

Luego de que se cayeran algunas opciones, los dirigentes y Colotto trabajan en medio del hermetismo, para que no se filtren los nombres de los jugadores apuntados,