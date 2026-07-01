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Cambió la planificación en Unión: ¿por qué el plantel no trabajará en doble turno?

Leonardo Madelón había diagramado una semana con una jornada de trabajos en doble turno, pero los jugadores decidieron no realizar esa modalidad hasta que la dirigencia regularice una deuda pendiente.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 09:43hs
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Cambió la planificación en Unión: ¿por qué el plantel no trabajará en doble turno?

Prensa Unión

La semana de trabajo en Unión contó con una modificación inesperada. Lo que inicialmente iba a ser una planificación con entrenamientos matutinos y una jornada de doble turno este miércoles finalmente cambió por decisión del plantel profesional.

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Los futbolistas resolvieron no realizar entrenamientos de doble turno hasta que la dirigencia se ponga al día con una deuda que mantiene con ellos, por lo que Leonardo Madelón debió adaptar el cronograma previsto para estos primeros días de la pretemporada.

La decisión de los jugadores expone un nuevo foco de conflicto económico dentro de la institución, en un momento donde el club también afronta distintos compromisos financieros que salieron a la luz en las últimas semanas.

Un contexto económico complejo para Unión

La situación del plantel no aparece como un hecho aislado. Unión viene atravesando un escenario delicado desde el punto de vista económico, reflejado en las dos inhibiciones que pesan sobre la institución en FIFA y también en el reclamo que Atlético Tucumán presentó ante la AFA por una deuda vinculada a la venta de Marcelo Estigarribia.

A ese panorama se agregan otras obligaciones que fueron oficializadas recientemente y que corresponden a las incorporaciones de Agustín Colazo, Diego Armando Díaz y Maizon Rodríguez, compromisos que también forman parte del escenario financiero que debe afrontar la dirigencia.

En ese contexto, la decisión de los jugadores de no realizar dobles turnos hasta percibir lo adeudado representa otro capítulo de una realidad económica que condiciona el funcionamiento cotidiano del club.

Madelón busca sumar minutos de fútbol

Más allá de esta situación, el cuerpo técnico mantiene la planificación deportiva de cara al inicio del Torneo Clausura. Uno de los objetivos inmediatos de Madelón es comenzar cuanto antes con los amistosos de preparación para darle rodaje al equipo y empezar a consolidar una base.

La dirigencia trabaja para conseguir rivales durante las próximas semanas. En caso de no lograr cerrar encuentros de preparación, la alternativa será organizar prácticas de fútbol frente a la Reserva, que conduce Alejandro Trionfini, con el propósito de que el plantel tenga competencia mientras continúa la puesta a punto.

Luna Diale, la única cara nueva

En medio de un mercado de pases que todavía no logró tomar impulso, Mauro Luna Diale continúa siendo la única incorporación para el nuevo ciclo de Madelón.

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Si bien el atacante ya trabaja junto al resto del plantel, Unión todavía no oficializó su regreso, mientras continúa buscando reforzar un plantel que necesita sumar variantes para afrontar un semestre en el que tendrá el desafío de mejorar la imagen mostrada durante la primera parte del año.

Así, el entrenador debe dividir su atención entre la preparación futbolística y un contexto institucional que volvió a quedar atravesado por cuestiones económicas, justo cuando la pretemporada comenzaba a tomar ritmo.

Unión Leonardo Madelón AFA
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