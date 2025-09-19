Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya tuvo las pruebas libres del viernes y que se prepara para la clasificación de este sábado.
Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 17 del campeonato mundial de Fórmula 1.
Por Ovación
La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú.
La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
A qué hora son la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán
El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tendrá la clasificación desde las 9 de la mañana de la Argentina.
Sábado 20 de septiembre
Práctica Libre 3: 05:30hs
Clasificación: 09:00hs
Domingo 21 de septiembre
Carrera: 08:00hs
Domingo 3 de agosto
Carrera: 10.00 horas