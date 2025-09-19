Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Cuando el Pulga volvió a Colón, los hinchas creyeron ver al salvador de una situación crítica. Sin embargo su aura se apagó y ahora es suplente

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 09:44hs
En el fútbol todo sucede demasiado rápido, ya sea para bien o para mal. Y de eso puede dar fe el Pulga Rodríguez a quien la dirigencia de Colón fue a buscar para que se convirtiera en el salvador de un momento crítico.

El Pulga Rodríguez no pudo mejorar al equipo

La llegada de Luis Rodríguez provocó un entusiasmo inusitado por parte de los hinchas quienes creyeron que su sola presencia potenciaría al equipo para sacarlo de la crisis en la que estaba sumergida.

Pero nada de eso pasó, apenas en el debut se destacó con la ejecución de un tiro de esquina que terminó con el gol de cabeza de Federico Jourdan para vencer a Almirante Brown 1-0.

En la fecha siguiente fue titular contra Central Norte pero debió pedir el cambio por un desgarro. Y todo lo que siguió fue más de lo mismo. El Pulga no logró destacarse por encima del resto y se contagió de sus compañeros.

LEER MÁS: Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Y que cuando jugó estuvo lejos de marcar la diferencia, terminó siendo uno más de un paupérrimo equipo. Su condición física tampoco lo ayudó, dado que le llevó mucho tiempo ponerse a punto.

Con la llegada de Ezequiel Medrán, perdió su lugar dentro de la formación titular y solo estuvo desde el arranque ante Estudiantes de Río Cuarto, siendo reemplazado en el segundo tiempo cuando el equipo perdía.

Mientras que contra Talleres de Remedios de Escalada fue al banco pero no jugó ni un minuto. En tanto que frente a Deportivo Morón, también ocuparía un lugar en el banco de relevos.

Colón Pulga Medrán
