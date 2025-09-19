Uno Santa Fe | Ovación | CRAI

CRAI y Santa Fe Rugby juegan las reválidas en el Torneo del Interior

Por el Torneo del Interior A, en la autopista, CRAI recibirá a Universitario de Córdoba, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby lo hará con Liceo de Mendoza.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 15:00hs
CRAI y Santa Fe Rugby jugará en condición de local por el Torneo del Interior A.

CRAI y Santa Fe Rugby jugará en condición de local por el Torneo del Interior A.

Duros compromisos deberán afrontar los dos representativos de la Unión Santafesina de Rugby en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. CRAI y Santa Fe Rugby jugarán las reválidas 2026 en condición de local. Los ganadores asegurarán una plaza a la región para la próxima temporada. También se disputarán las semifinales en busca del nuevo campeón del Interior de la presente temporada.

Jornada de definiciones en el Torneo del Interior

El sábado 20 de septiembre el país estará con los ojos puestos en Mendoza y en Córdoba, sedes de las semifinales del Torneo del Interior Copa Zurich 2025. Marista RC recibirá a Estudiantes de Paraná, mientras que Jockey Club de Córdoba enfrentará a Duendes RC.

Además, se disputarán las reválidas 2026: CRAI vs. Universitario de Córdoba, Santa Fe RC vs. Liceo RC y Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby. Los ganadores de cada reválida asegurarán una plaza para la región en la próxima temporada del certamen. Vale destacar que el encuentro entre Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán se disputará el sábado 18 de octubre por pedido de los clubes, ya que en dicha fecha también deberán jugar por el Torneo Regional del NOA, el cual será válido para la definición del Torneo del Interior.

En lo que respecta a las semifinales del Torneo del Interior A, a las 15.30, en Luján de Cuyo, Marista de Mendoza será anfitrión de Estudiantes de Paraná, con el arbitraje de Tomás Nincia de Córdoba, y será el choque televisado de la fecha por Disney +. Por su parte, Jockey Club de Córdoba recibirá a Duendes de Rosario con el control de Tomás Bertazza de Buenos Aires.

Por la reválidas 2026, a las 15.30, en la autopista, CRAI jugará con Universitario de Córdoba con el arbitraje de Gastón Roge de Mar del Plata, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby lo hará con Liceo de Mendoza con el control de Esteban Filipanics de Córdoba. En los Boulevares, Palermo Bajo de Córdoba jugará con Tucumán Rugby con el control de Juan Manuel Martínez de Cuyo.

Ante los mendocinos, Santa Fe Rugby, que viene de imponerse en el clásico ante CRAI, formará con: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Bautista Benavídez y Fabián Frustagli; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Guillermo Botta; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Augusto Basso, Agustín Foradini y Santiago Mendicino.

Como suplentes estarán a disposición: Juan Pablo Casals, Santiago Barolín, Gonzalo Del Pazo, Lisandro Fonti, Valentín Iturraspe, Lautaro Valentinuzzi, Lucas Fertonani y Ramiro Giménez Melo.

Por su parte, CRAI jugará en condición de local frente a la U de Córdoba con la siguiente alineación: José Canuto, Enzo Abraham y Ramiro Ibáñez; Ignacio Parodi y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Mateo Fauda o Latanzi, Tomás Funes, Mariano Torres Jozami, Iñaki Carreras y Facundo Beltramino.

CRAI Santa Fe Rugby Torneo del Interior
Noticias relacionadas
el super rugby americas tendra una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

derrota de camilo ugo carabelli en el atp 250 de hangzhou

Derrota de Camilo Ugo Carabelli en el ATP 250 de Hangzhou

independiente rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el lider union

Independiente Rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el líder Unión

La Selección Argentina de vóley jugará el domingo ante Italia.

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lo último

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Último Momento
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná