CRAI y Santa Fe Rugby juegan las reválidas en el Torneo del Interior

Por el Torneo del Interior A, en la autopista, CRAI recibirá a Universitario de Córdoba, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby lo hará con Liceo de Mendoza.

Duros compromisos deberán afrontar los dos representativos de la Unión Santafesina de Rugby en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. CRAI y Santa Fe Rugby jugarán las reválidas 2026 en condición de local. Los ganadores asegurarán una plaza a la región para la próxima temporada. También se disputarán las semifinales en busca del nuevo campeón del Interior de la presente temporada.

El sábado 20 de septiembre el país estará con los ojos puestos en Mendoza y en Córdoba, sedes de las semifinales del Torneo del Interior Copa Zurich 2025. Marista RC recibirá a Estudiantes de Paraná, mientras que Jockey Club de Córdoba enfrentará a Duendes RC.

Además, se disputarán las reválidas 2026: CRAI vs. Universitario de Córdoba, Santa Fe RC vs. Liceo RC y Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby. Los ganadores de cada reválida asegurarán una plaza para la región en la próxima temporada del certamen. Vale destacar que el encuentro entre Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán se disputará el sábado 18 de octubre por pedido de los clubes, ya que en dicha fecha también deberán jugar por el Torneo Regional del NOA, el cual será válido para la definición del Torneo del Interior.

En lo que respecta a las semifinales del Torneo del Interior A, a las 15.30, en Luján de Cuyo, Marista de Mendoza será anfitrión de Estudiantes de Paraná, con el arbitraje de Tomás Nincia de Córdoba, y será el choque televisado de la fecha por Disney +. Por su parte, Jockey Club de Córdoba recibirá a Duendes de Rosario con el control de Tomás Bertazza de Buenos Aires.

Por la reválidas 2026, a las 15.30, en la autopista, CRAI jugará con Universitario de Córdoba con el arbitraje de Gastón Roge de Mar del Plata, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby lo hará con Liceo de Mendoza con el control de Esteban Filipanics de Córdoba. En los Boulevares, Palermo Bajo de Córdoba jugará con Tucumán Rugby con el control de Juan Manuel Martínez de Cuyo.

Ante los mendocinos, Santa Fe Rugby, que viene de imponerse en el clásico ante CRAI, formará con: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Bautista Benavídez y Fabián Frustagli; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Guillermo Botta; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Augusto Basso, Agustín Foradini y Santiago Mendicino.

Como suplentes estarán a disposición: Juan Pablo Casals, Santiago Barolín, Gonzalo Del Pazo, Lisandro Fonti, Valentín Iturraspe, Lautaro Valentinuzzi, Lucas Fertonani y Ramiro Giménez Melo.

Por su parte, CRAI jugará en condición de local frente a la U de Córdoba con la siguiente alineación: José Canuto, Enzo Abraham y Ramiro Ibáñez; Ignacio Parodi y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Mateo Fauda o Latanzi, Tomás Funes, Mariano Torres Jozami, Iñaki Carreras y Facundo Beltramino.