La Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe abrió el registro de postulantes para cubrir las mesas de votación en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los interesados recibirán capacitación y una retribución económica.

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Desde la semana pasada, la Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe mantiene activa la convocatoria de autoridades de mesa para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre .

Según explicó Magdalena Gutiérrez , titular de la delegación, “ ya enviamos telegramas a toda la provincia con la designación de autoridades , pero justamente el registro permanece abierto porque hay muchas excusaciones de quienes fueron designados inicialmente, ya sea por viajes, enfermedades u otras situaciones particulares. Por eso se abre el registro para cubrir esas vacantes que se van generando”.

En total, Santa Fe necesitará aproximadamente 16.850 autoridades de mesa. Como recordó Gutiérrez, “con las elecciones nacionales solo se designan dos autoridades por mesa”.

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Además, explicó que el padrón definitivo, publicado recientemente, permite verificar en qué establecimiento le tocará votar a cada ciudadano, aunque puede variar respecto de las elecciones provinciales debido a cambios de sedes asignadas por la provincia o por la justicia nacional electoral.

Para poder postularse, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 18 años, saber leer y escribir, y no estar afiliado a ningún partido político.

La convocatoria incluye personas hasta los 60 años, aunque el registro de postulantes admite inscripciones hasta los 65 años.

Las mesas deben abrir a las 8 de la mañana, y si alguna autoridad no se presenta, se puede convocar al primer ciudadano que ingrese.

Para evitar inconvenientes, los delegados de cada establecimiento tienen listas de reemplazos previamente notificadas. En declaraciones a la emisora LT10, Gutiérrez señaló; “no hay que olvidar que es una carga pública, un deber ciudadano que puede tocarnos cumplir”.

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Los interesados pueden inscribirse hasta una semana antes de las elecciones a través de la página www.padron.gov.ar, donde también se encuentra el registro de postulantes.

En cuanto a la retribución económica, cada autoridad de mesa recibirá 80.000 pesos, divididos en 40.000 por la capacitación y 40.000 por la función durante la jornada electoral.

La capacitación, que puede realizarse online o mediante charlas por Zoom desde el 29 de septiembre, es requisito obligatorio para cobrar. La capacitación demanda 12 horas y permite que el pago se realice por transferencia bancaria o por ventanilla en Correo Argentino, lo que facilita el cobro a los participantes.

Para consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Secretaría Electoral Nacional en Urquiza 3046, llamar por teléfono, ingresar a la página de la Cámara Nacional Electoral, o seguir las novedades a través del Instagram de la delegación Santa Fe.