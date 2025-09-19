Uno Santa Fe | Santa Fe | autoridades

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

La Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe abrió el registro de postulantes para cubrir las mesas de votación en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los interesados recibirán capacitación y una retribución económica.

19 de septiembre 2025 · 16:53hs
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Desde la semana pasada, la Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe mantiene activa la convocatoria de autoridades de mesa para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Según explicó Magdalena Gutiérrez, titular de la delegación, “ya enviamos telegramas a toda la provincia con la designación de autoridades, pero justamente el registro permanece abierto porque hay muchas excusaciones de quienes fueron designados inicialmente, ya sea por viajes, enfermedades u otras situaciones particulares. Por eso se abre el registro para cubrir esas vacantes que se van generando”.

En total, Santa Fe necesitará aproximadamente 16.850 autoridades de mesa. Como recordó Gutiérrez, “con las elecciones nacionales solo se designan dos autoridades por mesa”.

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Además, explicó que el padrón definitivo, publicado recientemente, permite verificar en qué establecimiento le tocará votar a cada ciudadano, aunque puede variar respecto de las elecciones provinciales debido a cambios de sedes asignadas por la provincia o por la justicia nacional electoral.

Para poder postularse, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 18 años, saber leer y escribir, y no estar afiliado a ningún partido político.

La convocatoria incluye personas hasta los 60 años, aunque el registro de postulantes admite inscripciones hasta los 65 años.

Las mesas deben abrir a las 8 de la mañana, y si alguna autoridad no se presenta, se puede convocar al primer ciudadano que ingrese.

Para evitar inconvenientes, los delegados de cada establecimiento tienen listas de reemplazos previamente notificadas. En declaraciones a la emisora LT10, Gutiérrez señaló; “no hay que olvidar que es una carga pública, un deber ciudadano que puede tocarnos cumplir”.

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Los interesados pueden inscribirse hasta una semana antes de las elecciones a través de la página www.padron.gov.ar, donde también se encuentra el registro de postulantes.

En cuanto a la retribución económica, cada autoridad de mesa recibirá 80.000 pesos, divididos en 40.000 por la capacitación y 40.000 por la función durante la jornada electoral.

La capacitación, que puede realizarse online o mediante charlas por Zoom desde el 29 de septiembre, es requisito obligatorio para cobrar. La capacitación demanda 12 horas y permite que el pago se realice por transferencia bancaria o por ventanilla en Correo Argentino, lo que facilita el cobro a los participantes.

Para consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Secretaría Electoral Nacional en Urquiza 3046, llamar por teléfono, ingresar a la página de la Cámara Nacional Electoral, o seguir las novedades a través del Instagram de la delegación Santa Fe.

autoridades mesa elecciones
Noticias relacionadas
La Assal prohibió una leche en polvo y una bebida vegetal

La Assal emitió un alerta alimentaria para una leche en polvo y una bebida vegetal

Con esta campaña de concientización, el gobierno provincial busca proteger la fauna autóctona y fomentar un turismo responsable

Turismo responsable: consejos para interactuar con los carpinchos del Puerto de Santa Fe

Toda la agenda de propuestas para toda la familia para disfrutar en la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: un fin de semana lleno de propuestas culturales y actividades recreativas

Se llevo a cabo la cuarta subasta de bienes decomisados al delito por parte de la provincia de Santa Fe 

Con la última subasta, Santa Fe alcanzó los $3.500 millones en bienes decomisados: qué fue lo más caro y lo más barato

Lo último

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Último Momento
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná