Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

19 de septiembre 2025 · 17:29hs
En medio de un mercado siempre agitado por rumores de transferencias y renovaciones, el presidente de Unión, Luis Spahn, brindó un panorama sobre el presente y futuro de los jugadores con mayor proyección del club, en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1).

Los casos de Zenón y Nardoni en Unión

Uno de los casos que generó mayor atención fue el de Kevin Zenón, hoy en Boca. “Pusimos toda la predisposición para que se concrete, incluso resignamos dinero. Queríamos que tenga un cambio de aire porque aquí estaba en una situación agotada. Lamentablemente, hoy quedó relegado, pero es nuestro capital y confiamos en que pueda revalorizarse”, explicó el dirigente.

LEER MÁS: Spahn reveló los motivos del Día del Club en Unión

Sobre Juan Ignacio Nardoni, actualmente en Racing, reveló que hubo ofrecimientos muy importantes: “Hubo ofertas superiores a 10 millones de dólares, pero Racing decidió retenerlo porque está enfocado en la Libertadores. Unión conserva un 30% del pase y eso nos da expectativas de cara al futuro”.

Spahn sobre Del Blanco, Mosqueira y Vargas

En tanto, Mateo Del Blanco también fue tema de análisis. Spahn contó que llegó una propuesta desde Chile, pero que se tomó la decisión de rechazarla: “Consensuamos con el jugador que si aparece una oferta de peso en diciembre podrá salir. Mientras tanto, se le mejoró el contrato como reconocimiento a su rendimiento”.

El presidente tatengue también mencionó otros nombres propios, como Mosquera y Lautaro Vargas, sobre quienes aseguró que la dirigencia trabaja en renovaciones y blindajes contractuales. “Aprendimos la lección del caso Dómina. No siempre es evitable, pero buscamos anticiparnos”, señaló.

LEER MÁS: Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Finalmente, Spahn subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre lo deportivo y lo económico: “Queremos respaldar a los jugadores que se forman en Unión, porque son patrimonio humano y económico. Ellos sueñan con crecer, y el club tiene que acompañarlos sin descuidar su futuro”.

