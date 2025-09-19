El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Litoral, conformado por Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, junto a Santa Fe Producciones firmaron un acuerdo con la UAR para competir en el Súper Rugby Américas

La Unión Argentina de Rugby y Santa Fe Producciones firmaron un acuerdo de representación comercial para la nueva franquicia que representará a la región del litoral en el Súper Rugby Américas 2026.

En el acto de la firma, participaron Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones. Además, estuvieron presente Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario y Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, como garantes principales del acuerdo. De esta manera, la franquicia será la cuarta representante argentina en el Súper Rugby Américas (SAR), junto con Dogos XV, Pampas y Tarucas.

Litoral.jpg

«Tener una cuarta franquicia argentina en el Super Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el crecimiento sostenido del deporte en el país y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades de competencia de alto nivel para más jugadores. Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región, porque amplía la base de talentos, eleva la exigencia y potencia el espectáculo. Estamos convencidos de que esta incorporación enriquecerá el torneo y será un motor para seguir impulsando el crecimiento del rugby sudamericano”, expresó Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby.

Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby expresó: “Como organizadores del Súper Rugby Américas, estamos muy contentos con la confirmación de una octava franquicia, ya que esto demuestra que nuestro torneo está por el buen camino. Sigue desarrollando jugadores para los seleccionados nacionales y generando interés en el público. Desde que nació en 2020, uno de los objetivos planteados era que fuera aspiracional y hoy muchos chicos en la región sueñan con jugar en el torneo. Esta nueva franquicia abrirá más oportunidades a que más chicos sigan soñando en llegar a su seleccionado nacional, camino que han usado muchos de los jugadores de los Pumas, los Teros, los Cóndores, los Yacaré y los Tupis.”

La palabra de Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones

A su vez, Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones comentó: «Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa. Esperamos ver a todos los fanáticos del rugby del litoral acompañando y alentando a esta nueva franquicia, que será el orgullo de toda la región.»

Sobre la nueva franquicia del Litoral, Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, señaló: “Este proyecto significa abrir un camino de desarrollo nuevo para nuestros jugadores. Estamos convencidos de que esta franquicia será un puente para que más jóvenes puedan soñar con llegar al profesionalismo y, al mismo tiempo, un faro que inspire a las nuevas generaciones que se forman en nuestros clubes.”

Litoral.jpg

Por su parte, Rubén Gonzalez Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario expresó: “La unión de nuestras tres instituciones demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar objetivos que antes parecían imposibles. Esta franquicia es la prueba de que el esfuerzo colectivo puede llevar al rugby del Litoral a un nuevo nivel, y queremos que toda la comunidad nos acompañe para que este sueño se convierta en un verdadero orgullo regional.”

Finalmente, Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby expresó: “El litoral argentino por primera vez se suma al Super Rugby Américas y eso es histórico. Nuestra región tiene una vasta trayectoria en el rugby nacional e internacional: jugadores formados en nuestros clubes han llegado a Los Pumas y a equipos profesionales en todo el mundo. Estamos muy expectantes con este gran proyecto y convencidos de que generará la sinergia necesaria para que de aquí surjan los próximos protagonistas del rugby argentino.”

Próximamente se realizará en la región el lanzamiento oficial de la franquicia, con fecha a confirmar.