Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión recibirá este sábado a Independiente Rivadavia buscando un triunfo que lo mantenga como puntero, pero además extender la racha positiva como local

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 11:25hs
Unión suma seis partidos sin perder en el 15 de Abril.

Unión jugará un partido clave este sábado, cuando desde las 16.45 reciba a Independiente Rivadavia. Y es que si el Tate gana continuará siendo el líder en la Zona A.

Unión buscará extender su racha como local

Pero además, el elenco rojiblanco intentará extender su racha positiva en la competencia local jugando en el 15 de Abril. Y es que Unión suma seis partidos sin perder en el 15 de Abril.

La última vez que el Tate perdió en condición de local por el torneo argentino, se dio en la 7ª fecha del Torneo Apertura que se jugó más tarde, dado que Racing había pedido la postergación por estar disputando la Recopa Internacional.

El partido se disputó el 20 de marzo y el Tate perdió 1-0 jugando quizás su mejor partido del campeonato. Y luego de esa derrota, venció a Central Córdoba 1-0, empató 1-1 con Newell's y también fue 1-1 con Belgrano en la vuelta de Leonardo Madelón.

Mientras que en el actual Torneo Clausura, en la 1ª fecha el Tate venció a Estudiantes 1-0, en la 3ª igualó 0-0 con Tigre y en la 6ª empató 1-1 ante Huracán. Así las cosas, arrastra una racha de seis encuentros invicto, con dos victorias y cuatro empates.

