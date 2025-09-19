Alpine definirá entre Colapinto y Aron al compañero de Gasly para 2026

Alpine confirmó que elegirá entre Franco Colapinto y Paul Aron para la Fórmula 1 en 2026. El informe y las chances de cada uno.

El futuro de Alpine en la Fórmula 1 comienza a delinearse y el gran foco está puesto en quién será el segundo piloto del equipo a partir de 2026. Este viernes, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura central en las decisiones deportivas de la escudería, confirmó que la elección se reducirá a dos nombres: Franco Colapinto y Paul Aron.

“Es entre Franco y Paul”, señaló el italiano en diálogo con The Race, descartando así cualquier especulación sobre la llegada de otros corredores como Liam Lawson o Yuki Tsunoda , hoy bajo la órbita de Red Bull. También dejó en claro que no habrá lugar para talentos emergentes de la Fórmula 2.

Qué dijo Briatore sobre el futuro de Alpine

Según Briatore, la definición llegará “en una o dos carreras más”, en las que se terminará de evaluar el rendimiento de ambos aspirantes. En ese sentido, destacó el crecimiento de Colapinto en los últimos compromisos: “Los jóvenes llegan al equipo con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y, al mismo tiempo, interactuar con los ingenieros en una estructura enorme de mil personas. Es una gran responsabilidad”.

El asesor de Alpine reconoció que en varios casos se ha dado un salto prematuro a la F1, pero aclaró que con el paso de las competencias se empiezan a ver las diferencias: “Después de seis, siete u ocho carreras, Antonelli está mejor, Bortoleto está mejor, y ahora Franco está mejor”.

De esta manera, Alpine ya tiene definido que la próxima temporada Pierre Gasly continuará en el equipo, y solo resta resolver quién lo acompañará: el argentino Colapinto o el estonio Aron.