Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Alpine definirá entre Colapinto y Aron al compañero de Gasly para 2026

Alpine confirmó que elegirá entre Franco Colapinto y Paul Aron para la Fórmula 1 en 2026. El informe y las chances de cada uno.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 17:48hs
Alpine definirá entre Colapinto y Aron al compañero de Gasly para 2026

El futuro de Alpine en la Fórmula 1 comienza a delinearse y el gran foco está puesto en quién será el segundo piloto del equipo a partir de 2026. Este viernes, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura central en las decisiones deportivas de la escudería, confirmó que la elección se reducirá a dos nombres: Franco Colapinto y Paul Aron.

“Es entre Franco y Paul”, señaló el italiano en diálogo con The Race, descartando así cualquier especulación sobre la llegada de otros corredores como Liam Lawson o Yuki Tsunoda, hoy bajo la órbita de Red Bull. También dejó en claro que no habrá lugar para talentos emergentes de la Fórmula 2.

Qué dijo Briatore sobre el futuro de Alpine

Según Briatore, la definición llegará “en una o dos carreras más”, en las que se terminará de evaluar el rendimiento de ambos aspirantes. En ese sentido, destacó el crecimiento de Colapinto en los últimos compromisos: “Los jóvenes llegan al equipo con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y, al mismo tiempo, interactuar con los ingenieros en una estructura enorme de mil personas. Es una gran responsabilidad”.

El asesor de Alpine reconoció que en varios casos se ha dado un salto prematuro a la F1, pero aclaró que con el paso de las competencias se empiezan a ver las diferencias: “Después de seis, siete u ocho carreras, Antonelli está mejor, Bortoleto está mejor, y ahora Franco está mejor”.

De esta manera, Alpine ya tiene definido que la próxima temporada Pierre Gasly continuará en el equipo, y solo resta resolver quién lo acompañará: el argentino Colapinto o el estonio Aron.

Alpine Caputo Paul Aron
Noticias relacionadas
el palito de james vowles a alpine: colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados

El palito de James Vowles a Alpine: "Colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados"

¿cuanto falta para que vuelva a correr franco colapinto?

¿Cuánto falta para que vuelva a correr Franco Colapinto?

magnano

Rubén Magnano estará en Santa Fe para una charla abierta durante la Copa Santa Fe

los horarios que se vienen para franco colapinto en el gp de azerbaiyan de la formula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Lo último

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Último Momento
Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión

Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná