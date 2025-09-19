Spahn reveló los motivos del Día del Club en Unión

Luis Spahn justificó los motivos por los cuales se decidió implementar el Día del Club en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia.

En la previa al choque de este sábado contra Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, Unión comunicó que los socios deberán abonar un bono extra de $15.000 para ingresar al estadio.

Luis Spahn, presidente tatengue, justificó la medida en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1): “Abrir la cancha cuesta cerca de 30 millones de pesos. Necesitamos equilibrar la economía del club, que arrastra esfuerzos por las compras recientes y la falta de ventas fuertes en los últimos mercados de pases”.

El dirigente aclaró que tanto el plantel profesional como el personal del club están al día en cuanto a sueldos y premios, pero reconoció la necesidad de un alivio económico: “No hay otra deuda, pero este aporte del socio es indispensable para sostener las obligaciones y respaldar al cuerpo técnico y a los jugadores en este momento”.

LEER MÁS: Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión marcha en una posición expectante en la Liga Profesional, y el partido con la Lepra mendocina marcará un punto de atracción para su gente. “Históricamente existía el ‘Día del Club’, con entradas adicionales. Esta vez se resolvió cobrar media entrada como bono, que significa un respiro financiero”, remarcó Spahn.