Uno Santa Fe | Unión | Unión

Spahn reveló los motivos del Día del Club en Unión

Luis Spahn justificó los motivos por los cuales se decidió implementar el Día del Club en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 16:42hs
Spahn reveló los motivos del Día del Club en Unión

En la previa al choque de este sábado contra Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, Unión comunicó que los socios deberán abonar un bono extra de $15.000 para ingresar al estadio.

La justificación del bono en Unión

Luis Spahn, presidente tatengue, justificó la medida en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1): “Abrir la cancha cuesta cerca de 30 millones de pesos. Necesitamos equilibrar la economía del club, que arrastra esfuerzos por las compras recientes y la falta de ventas fuertes en los últimos mercados de pases”.

El dirigente aclaró que tanto el plantel profesional como el personal del club están al día en cuanto a sueldos y premios, pero reconoció la necesidad de un alivio económico: “No hay otra deuda, pero este aporte del socio es indispensable para sostener las obligaciones y respaldar al cuerpo técnico y a los jugadores en este momento”.

LEER MÁS: Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión marcha en una posición expectante en la Liga Profesional, y el partido con la Lepra mendocina marcará un punto de atracción para su gente. “Históricamente existía el ‘Día del Club’, con entradas adicionales. Esta vez se resolvió cobrar media entrada como bono, que significa un respiro financiero”, remarcó Spahn.

Unión Spahn Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
luciano lopez, confiado para visitar a union: nos preparamos para buscar los tres puntos

Luciano López, confiado para visitar a Unión: "Nos preparamos para buscar los tres puntos"

union, el que mas jugadores sub 21 utiliza en la liga profesional

Unión, el que más jugadores Sub 21 utiliza en la Liga Profesional

union no se rinde con domina y hay una ultima puerta que mantiene la expectativa

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Leonardo Madelón repetiría el equipo para recibir a Independiente Rivadavia

Leonardo Madelón espera, pero Unión no tendría cambios

Lo último

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Último Momento
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná