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Los Leones tiene plantel confirmado para el Mundial de hockey masculino

El seleccionado argentino masculino ya tiene la nómina para disputar la Copa del Mundo de Bélgica y Países Bajos 2026. El equipo de Lucas Rey integrará el Grupo A junto con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

Ovación

Por Ovación

16 de julio 2026 · 18:00hs
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Lucas Rey confirmó el plantel que viajará al Mundial de hockey masculino 2026.

Lucas Rey confirmó el plantel que viajará al Mundial de hockey masculino 2026.

El cuerpo técnico de Los Leones, comandado por Lucas Rey, anunció la lista de 20 jugadores que conformarán el plantel para la Copa del Mundo de Hockey 2026, a disputarse en forma conjunta en Países Bajos y Bélgica. Tras disputar la ventana europea de FIH Pro League 2025-26, el seleccionado nacional retomó los entrenamientos en el Club San Fernando. Allí encarará la recta final de preparación hacia el Mundial 2026, el máximo objetivo de este año.

Los Leones con destino mundialista

La Confederación Argentina de Hockey oficializó la lista de los 20 convocados y cinco reservas para el torneo más importante del calendario internacional. El seleccionado masculino integrará el Grupo A, que se disputará íntegramente en Países Bajos, y tendrá como rivales a Japón, el local Países Bajos y Nueva Zelanda, en busca de uno de los lugares en la fase eliminatoria.

Argentina buscará mejorar el noveno puesto que consiguió en la XV edición disputada en 2023 en India, donde quedó afuera tras empatar 5-5 ante Corea del Sur en el tiempo regular y caer 3-2 en la definición por penales australianos.

Con respecto al ciclo anterior conducido por Mariano Ronconi, Rey sostuvo una base con 13 jugadores con siete incorporaciones respecto de aquella nómina de hace tres años. Matías Andreotti (21 años) y Tomás Ruiz (22) se metieron después de haber sido figuras de Los Leoncitos que terminaron cuartos en el Mundial Junior de 2025.

Los convocados son: Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zárate. Por su parte, Tobias Martins, Iñaki Minadeo, Joaquin Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona constituyen las reservas.

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