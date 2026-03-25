Los primeros detalles de cómo sería la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto estaría en el país para participar de un evento especial a fines de abril

La posibilidad de ver a un piloto de Fórmula 1 en acción en suelo porteño empieza a tomar forma y genera enorme expectativa entre los hinchas. Aunque resta el anuncio oficial, todo indica que Franco Colapinto encabezará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires durante abril , según informó Carburando.

El argentino, que desde su llegada a La Máxima multiplicó su popularidad, tendría así su primer contacto masivo con el público local fuera de eventos formales. Hasta ahora, sus visitas al país habían sido de perfil bajo, con apariciones puntuales como la de los Premios Olimpia. La cita sería el domingo 26 de abril, en la antesala del Gran Premio de Miami en Estados Unidos.

El trazado elegido recorrería un sector emblemático de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. Según detalló el periodista Leo Regueira, el circuito abarcaría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas largas con sectores más técnicos. La organización planifica un formato mixto para el público, con sectores pagos y otros de acceso libre.

En la zona interna se instalarían tribunas para unas 20 mil personas, mientras que los alrededores del Parque El Rosedal permitirían observar la acción sin costo. Uno de los puntos centrales a resolver será la logística y la seguridad, ante una convocatoria que promete ser multitudinaria. En ese sentido, el Gobierno porteño deberá coordinar un operativo acorde a la magnitud del evento.

En cuanto al vehículo, no se utilizará el modelo actual del campeonato, sino un monoplaza de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual del equipo. La última experiencia similar de Colapinto había sido en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera. Aquella vez recorrió la ciudad con un Ford Shelby Cobra, aunque ahora la expectativa es mucho mayor.