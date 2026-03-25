Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Los primeros detalles de cómo sería la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto estaría en el país para participar de un evento especial a fines de abril

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 17:07hs
Franco Colapinto estará en Argentina a fines de abril para una exhibición.

Franco Colapinto estará en Argentina a fines de abril para una exhibición.

La posibilidad de ver a un piloto de Fórmula 1 en acción en suelo porteño empieza a tomar forma y genera enorme expectativa entre los hinchas. Aunque resta el anuncio oficial, todo indica que Franco Colapinto encabezará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires durante abril, según informó Carburando.

Colapinto participaría de una exhibición en Argentina

El argentino, que desde su llegada a La Máxima multiplicó su popularidad, tendría así su primer contacto masivo con el público local fuera de eventos formales. Hasta ahora, sus visitas al país habían sido de perfil bajo, con apariciones puntuales como la de los Premios Olimpia. La cita sería el domingo 26 de abril, en la antesala del Gran Premio de Miami en Estados Unidos.

El trazado elegido recorrería un sector emblemático de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. Según detalló el periodista Leo Regueira, el circuito abarcaría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas largas con sectores más técnicos. La organización planifica un formato mixto para el público, con sectores pagos y otros de acceso libre.

En la zona interna se instalarían tribunas para unas 20 mil personas, mientras que los alrededores del Parque El Rosedal permitirían observar la acción sin costo. Uno de los puntos centrales a resolver será la logística y la seguridad, ante una convocatoria que promete ser multitudinaria. En ese sentido, el Gobierno porteño deberá coordinar un operativo acorde a la magnitud del evento.

En cuanto al vehículo, no se utilizará el modelo actual del campeonato, sino un monoplaza de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual del equipo. La última experiencia similar de Colapinto había sido en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera. Aquella vez recorrió la ciudad con un Ford Shelby Cobra, aunque ahora la expectativa es mucho mayor.

Franco Colapinto Buenos Aires exhibición
Noticias relacionadas
Nicolás Russo, presidente de Lanús, salió a criticar a Juan Sebastián Verón.

Nicolás Russo fulminó a Verón: "Ante la duda, cobraban para Estudiantes"

como les fue a las selecciones sudamericanas en cada repechaje al mundial

Cómo les fue a las selecciones sudamericanas en cada repechaje al Mundial

argentina-mauritania: el historial de la seleccion en la bombonera

Argentina-Mauritania: el historial de la Selección en La Bombonera

rechazaron el pedido de claudio tapia para salir del pais

Rechazaron el pedido de Claudio Tapia para salir del país

Lo último

Colón cayó sobre la hora ante Lanús y se complica en la Reserva

Colón cayó sobre la hora ante Lanús y se complica en la Reserva

Crisis en discapacidad: prestadores advierten por atrasos en pagos y un escenario terminal en algunas instituciones

Crisis en discapacidad: prestadores advierten por atrasos en pagos y un escenario terminal en algunas instituciones

Nicolás Russo fulminó a Verón: Ante la duda, cobraban para Estudiantes

Nicolás Russo fulminó a Verón: "Ante la duda, cobraban para Estudiantes"

Último Momento
Colón cayó sobre la hora ante Lanús y se complica en la Reserva

Colón cayó sobre la hora ante Lanús y se complica en la Reserva

Crisis en discapacidad: prestadores advierten por atrasos en pagos y un escenario terminal en algunas instituciones

Crisis en discapacidad: prestadores advierten por atrasos en pagos y un escenario terminal en algunas instituciones

Nicolás Russo fulminó a Verón: Ante la duda, cobraban para Estudiantes

Nicolás Russo fulminó a Verón: "Ante la duda, cobraban para Estudiantes"

Los primeros detalles de cómo sería la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Los primeros detalles de cómo sería la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Cómo les fue a las selecciones sudamericanas en cada repechaje al Mundial

Cómo les fue a las selecciones sudamericanas en cada repechaje al Mundial

Ovación
La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: No tenía ni los botines

La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: "No tenía ni los botines"

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Agropecuario

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Agropecuario

Comienza la venta de entradas para el partido que Colón jugará ante Patronato

Comienza la venta de entradas para el partido que Colón jugará ante Patronato

Colón ya conoce el día y el horario en el que volverá a jugar como local

Colón ya conoce el día y el horario en el que volverá a jugar como local

Policiales
Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe