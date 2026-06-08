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Los Pumas 7 cerraron su participación en el Seven de Burdeos

Los Pumas 7's lograron el noveno puesto y cerraron su participación en la temporada 2026/2027. En el tercer día de competencia superaron a Alemania por 35 a 19

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 09:21hs
Los Pumas 7s cerraron su participación en Burdeos con una victoria y el noveno puesto.

Los Pumas 7s cerraron su participación en Burdeos con una victoria y el noveno puesto.

Finalizó una temporada llena de emociones para los seleccionados argentinos. Los Pumas 7´s en un año de plena reconstrucción, con un recambio de jugadores muy grande, con una temporada que fue de menor a mayor que no terminó con el ansiado título, pero con un saldo más que positivo. En el tercer día de competencia en el Seven de Bordeaux, última etapa del SVNS World Championship, Los Pumas 7's lograron el noveno puesto y cerraron su participación en la temporada 2026/2027.

Triunfo de Los Pumas 7's ante Alemania

Por la definición del 9° puesto, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Alemania. Marcos Moneta perseguía la marca de los 200 tries y no sólo llegó, sino que los superó marcando un hattrick y alcanzando los 202 tries en el Circuito Mundial y 47 en la temporada. El partido fue un reflejo de eso, unos Pumas 7´s muy firmes en ataque, aprovechando los espacios, metiendo presión en las salidas y asfixiando a la defensa rival.

Alemania supo aprovechar las pocas que tuvo pero las variantes argentinas fueron más firmes. Juan Patricio Batac, jugador novato de esta temporada, se despachó con dos conquistas y Santiago Álvarez y Matteo Graziano hicieron los propio sobre el final para cerrar Bordeaux en la novena posición. El resultado fue 47-19. Sabor agridulce para este equipo que llegó con serias chances de coronarse campeón, pero un año muy positivo si se tiene en cuenta el recambio que sufrió el equipo.

Ante Alemania, Los Pumas 7´s formaron con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Santiago Vera Feld, y Marcos Moneta; luego ingresaron Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo y Timoteo Silva. Marcaron los tries Marcos Moneta (por triplicado), Juan Patricio Batac (por duplicado), Santiago Álvarez y Matteo Graziano; mientras que Santiago Vera Feld aportó cuatro conversiones y Pedro de Haro dos.

Las Yaguaretés también en el noveno lugar

Las Yaguaretés se encontraron con Gran Bretaña. El trámite del partido en el inicio fue parejo, ya que a pesar del try de Antonella Reding y la conversión de Sofía González para el 7-0 parcial, las británicas lograron igualar el tanteador mediante un try convertido. A partir de ahí, las argentinas impusieron su juego y lograron quebrar la defensa rival en dos oportunidades. En primera instancia, Cristal Escalante le puso la firma a una gran corrida de Sofía González, quien luego sumó la conversión, y en el cierre de la primera mitad, fue González la que apoyó para decretar el 19-7 parcial.

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Las Yaguaret&eacute;s se impusieron a Gran Breta&ntilde;a en su &uacute;ltima presentaci&oacute;n y terminaron novenas.

Las Yaguaretés se impusieron a Gran Bretaña en su última presentación y terminaron novenas.

La segunda mitad comenzó con descuento británico y así acercarse en el marcador, 19-14. Fue en ese momento cuando las argentinas volvieron a tomar protagonismo con otras dos conquistas, producto de la velocidad y el juego de manos, que finalizaron con los tries de Sofía González (convertido por Candela Delgado) y de Cristal Escalante. Un try de Gran Bretaña, en el tiempo cumplido, le puso cifras definitivas al tercer triunfo de Las Yaguaretés en Bordeaux, 31-19.

Josefina Padellaro, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante fueron las titulares. Desde el banco de suplentes ingresaron Talía Rodich, Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Yamila González y Milagros Lecuona. Marcaron los tries Antonella Reding, Sofía González (2) y Cristal Escalante (2). Las conversiones estuvieron a cargo de Sofía González (2) y Candela Delgado.

Los Pumas Seven Burdeos
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