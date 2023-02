Los Pumas 7s, con rivales confirmados para Vancouver

Los Pumas jugarán en el grupo B en el Seven de Vancouver.

redEl seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, integrará el grupo clasificatorio B del certamen de Vancouver, en Canadá, donde contará con el mismo plantel que obtuvo la presea de plata en el torneo de Los Angeles.

El torneo de Vancouver, correspondiente a la séptima etapa del Circuito Mundial de Seven, se disputará entre el 3 y 5 de marzo próximo. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: grupo A: Nueva Zelanda, Samoa, España y Estados Unidos; grupo B: Argentina, Sudáfrica, Francia y Japón; grupo C: Fiji, Gran Bretaña, Uruguay Kenia; y grupo D: Australia, Irlanda, Canadá y Chile.

Los Pumas 7s obtuvieron la medalla de plata en el torneo de Los Angeles al perder anoche en la final frente a Nueva Zelanda por 22-12.De esta manera, Los Pumas 7s comparten el segundo lugar del Circuito Mundial de seven junto a Sudáfrica con 86 puntos, mientras que el líder es Nueva Zelanda con 107 unidades.

La jornada posterior a la conquista de la Medalla de Plata estuvo signada por el viaje y el momento de tratar de recuperar energías, y en ese contexto el head coach Santiago Gómez Cora realizó un balance de lo sucedido en el certamen en los Estados Unidos: “La verdad que fue un fin de semana espectacular. En cuanto a los resultados, obviamente, salir segundos, eliminar rivales directos en la lucha por quedar entre los cuatro de arriba en el ranking, también se dieron muy buenos números por todos lados, todo eso nos deja sensaciones buenísimas".

Rugby2.jpg El seleccionado nacional de juego reducido viene de consagarse subcampeón en Los Angeles. Prensa UAR

El entrenador aseguró que "también fue importante poder demostrar que no somos el equipo que se vio en el Seven de Sydney, sino el que ganó en Hamilton y que este nuevo logro no se trata de algo aislado, sino de un trabajo que se viene haciendo desde hace cuatro años. Siempre decimos lo mismo, pero es así: el compromiso nuestro es ser un equipo competitivo todo el tiempo. Mantenerse entre los de arriba es algo que cuesta, es difícil, pero poder lograrlo tiene que ver con un proceso que se planteó y estamos desarrollando".

"Estos resultados tienen que ver con eso, con todo el trabajo, y no con el estado de ánimo en un fin de semana. Por eso, es que estamos orgullosos de este equipo. En este torneo puntual tuvimos que sortear varias adversidades; jugamos con frío, lluvia, agua en la cancha, rayos, la actividad que estaba pautada en ocho horas terminó siendo en 14 horas, y todos esos detalles van afectando, y conseguir que esos matices no nos afecten tiene que ver con el carácter, la convicción y el hambre que sigue teniendo este equipo. No nos conformamos con haber ganado en Hamilton, buscamos más, queremos superarnos día a día" señaló el coach argentino.

El plantel de Los Pumas 7s estará integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez Fourcade, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alfonso Latorre, Alejano Lavayén, Marcos Moneta, Matías Osadczuk (capitán), Joaquín Pelladini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.