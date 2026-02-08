Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

El seleccionado argentino de rugby seven se recuperó y con las victorias ante Francia (47-12) y España (24-19) terminó en el 5° puesto en Perth

8 de febrero 2026 · 10:26hs
Los Pumas 7's, quintos en Perth y ya ponen el foco en Vancouver.

El segundo día de Los Pumas 7’s en la ciudad australiana mejoró notablemente con relación a la jornada inicial en la cual cayeron en sus tres presentaciones. El seleccionado argentino sacó a relucir su orgullo, obtuvo dos victorias en los dos partidos del domingo y así alcanzó el quinto puesto de la cuarta etapa del Circuito Mundial.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volverán a la acción el 7 y 8 de marzo con el Seven de Vancouver, en el cual buscarán conquistarlo por quinta vez consecutiva. En la ciudad canadiense, Argentina compartirá el grupo B junto con Fiji, Australia y Francia.

Los Pumas 7´s finalizaron quintos en el Seven de Perth

En el primer encuentro del domingo, el equipo nacional enfrentó a Francia, el cual había cerrado su grupo en tercer lugar, detrás de Nueva Zelanda y Australia. El partido fue dominado de punta a punta por Los Pumas 7’s. En la primera mitad, Pedro de Haro rompió el cero a los tres minutos de juego, aunque el momento bisagra sucedió a los cinco minutos tras el try de Gregorio Pérez Prado y la expulsión de Andy Timo para dejar al seleccionado argentino con superioridad numérica por los próximos 12 minutos y con el marcador 12-0.

Posteriormente, Argentina se fue al descanso 26-0, tras conquistas de Marcos Moneta y nuevamente De Haro. Si bien el conjunto francés golpeó dos veces, los dirigidos por Gómez Cora dominaron también la segunda mitad y apoyó tres tries para cerrar el encuentro con goleada 47-12.

Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado. No sumó minutos Eliseo Morales. Los tries argentinos los apoyaron Pedro de Haro, en dos oportunidades, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac. Asimismo, las conversiones acertadas fueron gracias a Santiago Vera Feld, en tres ocasiones, Luciano González, Pedro de Haro y Valentín Maldonado.

En la jornada final, el seleccionado nacional cerraron su participaci&oacute;n con triunfo por 24-19 ante Espa&ntilde;a.

En la jornada final, el seleccionado nacional cerraron su participación con triunfo por 24-19 ante España.

España volvió a cruzarse en el camino de Argentina en Perth. Tras la victoria española en la fase de grupos, volvieron a enfrentarse. Esta vez en el partido que definió el quinto puesto. Al igual que ante Francia, el seleccionado nacional tomó ventaja por duplicado en el marcador con tries de Moneta y Graziano. Sin embargo, el conjunto europeo reaccionó y, con dos tries, llevó el marcador al descanso 12 iguales.

En la segunda mitad también prevaleció la paridad, tal es así que, con un try por lado, llegaron al minuto final igualados en 19. Cuando parecía que el tiempo extra se hacía realidad, ya con tiempo cumplido, Luciano González aprovechó un error español y con una excelsa palomita le dio la victoria 24-19 al equipo nacional y el quinto puesto del Seven de Perth.

Santiago Gómez Cora designó a los siguientes jugadores para enfrentar a España: Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado. No sumó minutos Eliseo Morales. Los tries argentinos los marcaron Marcos Moneta, Matteo Graziano, Pedro de Haro y Luciano González; mientras que el propio González y Santiago Vera Feld acertaron una conversión cada uno.

