Los Pumas cerraron el Rugby Championship y ya piensan en la ventana europea

Tras finalizar el cuatro naciones, Los Pumas están cerca de asegurar ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027.

Los Pumas culminaron su participación en el Rugby Championship con un saldo que, pese a ubicarlos últimos en la tabla, dejó sensaciones positivas de cara al futuro.

Las victorias ante los All Blacks en Mendoza y frente a Australia en Sídney permitieron al seleccionado argentino escalar un puesto en el ranking mundial, del séptimo al sexto lugar, superando precisamente a los Wallabies.

Esta mejora resulta fundamental para el sorteo del Mundial 2027, que por primera vez contará con 24 equipos.

El nuevo formato del torneo incluirá seis zonas de cuatro selecciones cada una y una instancia de octavos de final, a la que accederán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En este contexto, ocupar una posición dentro del Top 6 del ranking mundial es clave, ya que garantiza ser cabeza de serie en el sorteo. Actualmente, los equipos que ocuparían ese privilegio son Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina, lo que le permitiría a Los Pumas evitar a esas potencias en la fase inicial.

En el segundo bombo del sorteo figurarían Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales, mientras que el tercero lo integrarían Japón, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.

Finalmente, el cuarto grupo lo conformarían Uruguay, Portugal, Rumania, Hong Kong, Canadá y Zimbabwe, con un último clasificado que saldrá del repechaje entre Samoa, Bélgica, Namibia y el ganador del duelo entre Brasil y Paraguay.

El ranking del 1 de diciembre será el que defina los bombos del sorteo, y su composición final dependerá de los resultados que obtengan las selecciones en la ventana internacional de noviembre, donde los equipos del hemisferio sur enfrentarán a los del norte.

La gira exigente que le espera a Los Pumas

En el caso de Argentina, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi tendrá una gira exigente: debutará ante Gales el 9 en Cardiff, luego se medirá ante Escocia el 16 en Murrayfield y cerrará frente a Inglaterra el 23 en Twickenham, tres compromisos que podrían consolidar o modificar su actual ubicación.

La incógnita pasa por saber si Australia, pese a su séptimo puesto, mantendrá su condición de cabeza de serie por ser el anfitrión del Mundial.

Mientras tanto, Los Pumas buscarán sostener su momento y defender su lugar en la élite, sabiendo que cada punto ganado o perdido en esta ventana puede ser determinante para el futuro.