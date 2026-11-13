Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas, con el santafesino Pedro Rubiolo como titular, buscará revertir ante la Azurra la imágen negativa que dejó hace una semana en Dublín

Tras la caída ante Irlanda en Dublín (42-12), Los Pumas ya tienen equipo confirmado para visitar a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, este sábado 14 de noviembre desde las 8:40 de Argentina (12:40 de Italia) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, en el marco de una nueva fecha del Nations Championship 2026. Entre los jugadores formados en el CRAR de Rafaela, el segunda línea Pedro Rubiolo ocupará un lugar como titular, mientras que el primera línea Mayco Vivas lo hará en el banco de los suplentes.

El césped de Génova albergará un verdadero choque de necesidad por el Nations Championship. Tanto Los Pumas como el seleccionado de Italia afrontan este compromiso golpeados y con la obligación absoluta de sumar una victoria que les permita dar un giro positivo a su presente deportivo.

Más allá de lo estricto en el juego, el enfrentamiento suma condimentos de alta tensión emocional. En los bancos, Gonzalo Quesada —símbolo de la albiceleste y actual head coach de la Azzurra— volverá a cruzarse con Mario Ledesma, recientemente sumado al staff técnico argentino.

Además, el caso de Domingo Miotti añade otro foco de atención: el apertura, sin minutos en el seleccionado nacional desde 2022, optó por representar al combinado europeo, aunque su presencia en el XV titular del sábado no ha sido ratificada aún.

Felipe Contepomi hizo cinco cambios respecto de la derrota 42-12 ante Irlanda: ingresarán Bautista Bernasconi, Moro, Scelzo, Benítez Cruz y el mendocino Rodrigo Isgró. Pablo Matera será el capitán y Albornoz, el subcapitán. En el cierre del 2026 el seleccionado nacional visitará a Francia en París (21/11) y disputarán el fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

Equipos confirmados para el test match

Italia: 1. Danilo Fischetti, 2. Giacomo Nicotera, 3. Simone Ferrari, 4. Niccolò Cannone, 5. Federico Ruzza, 6. Ross Vintcent, 7. Manuel Zuliani, 8. Lorenzo Cannone, 9. Stephen Varney, 10. Paolo Garbisi, 11. Monty Ioane, 12. Leonardo Marin, 13. Paolo Odogwu, 14. Ange Capuozzo, 15. Tommaso Allan.

Suplentes: 16. Gianmarco Lucchesi, 17. Muhamed Hasa, 18. Marco Riccioni, 19. Enoch Opoku Gyamfi, 20. Alessandro Ortombina, 21. Samuele Locatelli, 22. Alessandro Garbisi, 23. Federico Mori..

Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Bautista Bernasconi, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera (C), 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Rodrigo Isgró, 15. Bautista Delguy

Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín González, 21. Facundo Isa, 22. Gonzalo García, 23. Gerónimo Prisciantelli.