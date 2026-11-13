Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas, con el santafesino Pedro Rubiolo como titular, buscará revertir ante la Azurra la imágen negativa que dejó hace una semana en Dublín

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 21:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los Pumas tienen todo listo para jugar con Italia.en Génova.

Los Pumas tienen todo listo para jugar con Italia.en Génova.

Tras la caída ante Irlanda en Dublín (42-12), Los Pumas ya tienen equipo confirmado para visitar a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, este sábado 14 de noviembre desde las 8:40 de Argentina (12:40 de Italia) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, en el marco de una nueva fecha del Nations Championship 2026. Entre los jugadores formados en el CRAR de Rafaela, el segunda línea Pedro Rubiolo ocupará un lugar como titular, mientras que el primera línea Mayco Vivas lo hará en el banco de los suplentes.

Los Pumas se medirán con Italia en Génova

El césped de Génova albergará un verdadero choque de necesidad por el Nations Championship. Tanto Los Pumas como el seleccionado de Italia afrontan este compromiso golpeados y con la obligación absoluta de sumar una victoria que les permita dar un giro positivo a su presente deportivo.

Más allá de lo estricto en el juego, el enfrentamiento suma condimentos de alta tensión emocional. En los bancos, Gonzalo Quesada —símbolo de la albiceleste y actual head coach de la Azzurra— volverá a cruzarse con Mario Ledesma, recientemente sumado al staff técnico argentino.

Además, el caso de Domingo Miotti añade otro foco de atención: el apertura, sin minutos en el seleccionado nacional desde 2022, optó por representar al combinado europeo, aunque su presencia en el XV titular del sábado no ha sido ratificada aún.

Felipe Contepomi hizo cinco cambios respecto de la derrota 42-12 ante Irlanda: ingresarán Bautista Bernasconi, Moro, Scelzo, Benítez Cruz y el mendocino Rodrigo Isgró. Pablo Matera será el capitán y Albornoz, el subcapitán. En el cierre del 2026 el seleccionado nacional visitará a Francia en París (21/11) y disputarán el fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

Equipos confirmados para el test match

Italia: 1. Danilo Fischetti, 2. Giacomo Nicotera, 3. Simone Ferrari, 4. Niccolò Cannone, 5. Federico Ruzza, 6. Ross Vintcent, 7. Manuel Zuliani, 8. Lorenzo Cannone, 9. Stephen Varney, 10. Paolo Garbisi, 11. Monty Ioane, 12. Leonardo Marin, 13. Paolo Odogwu, 14. Ange Capuozzo, 15. Tommaso Allan.

Suplentes: 16. Gianmarco Lucchesi, 17. Muhamed Hasa, 18. Marco Riccioni, 19. Enoch Opoku Gyamfi, 20. Alessandro Ortombina, 21. Samuele Locatelli, 22. Alessandro Garbisi, 23. Federico Mori..

Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Bautista Bernasconi, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera (C), 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Rodrigo Isgró, 15. Bautista Delguy

Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín González, 21. Facundo Isa, 22. Gonzalo García, 23. Gerónimo Prisciantelli.

Los Pumas Italia Rubiolo
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby y La Salle jugarán un partido picante en Sauce Viejo.

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

La Copa Santa Fe es impulsada por el Gobierno de la Provincia y con el apoyo de Lotería de Santa Fe.

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

argentina no estuvo en su noche y cayo ante un letal uruguay en la bombonera

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Santa Fe Rugby jugará con Jockey por el tercer puesto del Regional.

Rosario es sede de la definición del Torneo Regional del Litoral

Lo último

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

Último Momento
Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Ovación
Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

Policiales
Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"