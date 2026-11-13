Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

Se conoció la lista de convocados de Colón para afrontar el primer cruce del Reducido ante Midland en el Brigadier López

Colón empieza a transitar las horas decisivas antes de un partido que puede marcar el rumbo de su ilusión de ascenso. Este sábado, desde las 18, en el Brigadier López y con el arbitraje de Patricio Loustau, recibirá a Midland en el inicio del Reducido , con la ventaja deportiva y la posibilidad de avanzar con apenas un empate.

En la previa, Iván Delfino eligió mantener el misterio sobre la formación y no dio demasiadas pistas. Sin embargo, sí se conoció la nómina de convocados, con dos novedades que alimentan las alternativas del entrenador: Leandro Garate y Franco García vuelven a meterse en la consideración.

La contracara es la ausencia de Pier Barrios, quien volvió a quedar afuera de la lista. Así, el Sabalero recupera variantes, aunque también pierde una pieza de peso para el inicio de una instancia en la que no hay demasiado margen para los errores.

Colón sabe que el reglamento le permite especular con el resultado, pero la intención pasa por otro lado: hacerse fuerte en el Brigadier López, imponer condiciones desde el comienzo y dar el primer paso hacia la siguiente instancia. La ventaja deportiva está, pero el objetivo es respaldarla dentro de la cancha.

Los convocados de Colón