Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

Los cierres se disputarán este fin de semana en Rosario y Cañada de Gómez, con la participación de clubes y deportistas de distintos puntos de la provincia

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 20:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Copa Santa Fe es impulsada por el Gobierno de la Provincia y con el apoyo de Lotería de Santa Fe.

La Copa Santa Fe es impulsada por el Gobierno de la Provincia y con el apoyo de Lotería de Santa Fe.

La Copa Santa Fe transitará este fin de semana nuevas jornadas decisivas, con la definición de los campeonatos de tres categorías de básquet y la última fecha de la temporada de pesca deportiva. Las competencias reunirán a clubes y deportistas de distintas localidades, en el marco de una propuesta que promueve el deporte y fortalece los vínculos entre las instituciones santafesinas.

Copa Santa Fe, con fin de semana a pleno

La actividad comenzará este sábado con básquet en su rama femenina cuando desde las 9.30 se enfrente Sportivo Villa Minetti ante Olimpia de Venado Tuerto; luego a las 11.30 será el turno de Náutico Rosario ante Unión de Sunchales; a las 18.30 comenzará el encuentro de Náutico Rosario frente a Alma Juniors de Esperanza; y a las 20.30 Sportivo Villa Minetti jugará ante Sport Club Cañadense. La final se jugará el domingo en Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.

Por su parte, la categoría juveniles masculino tendrá como escenario el estadio de Gimnasia y Esgrima de Rosario. Este sábado se disputarán las semifinales: Gimnasia de Rosario enfrentará a Temperley de Rosario, desde las 10, mientras que Sanjustino jugará ante Regatas de Santa Fe, a partir de las 12. El partido por el título se llevará a cabo ese mismo día, desde las 18.

En tanto, la categoría cadetes masculino definirá a su campeón este domingo en el club Náutico Rosario. La programación comenzará a las 10 con el encuentro entre el equipo local y Almafuerte de Las Rosas. Luego, desde las 12, se enfrentarán Atlético de Rafaela y Rivadavia Juniors de Santa Fe. La final está prevista para las 18, en la misma sede.

La competencia contin&uacute;a fortaleciendo el desarrollo deportivo, la integraci&oacute;n y el encuentro comunitario en todo el territorio.

La competencia continúa fortaleciendo el desarrollo deportivo, la integración y el encuentro comunitario en todo el territorio.

Pesca: cierre de temporada en el río Paraná

Por otra parte, este domingo se disputará la última fecha de la competencia provincial de pesca deportiva, en la zona de Bajada España, en la ciudad de Rosario. La convocatoria comenzará a las 8, bajo la modalidad de caña libre, y se extenderá hasta las 13, cuando se conocerán los ganadores de la temporada.

Copa Santa Fe básquet pesca
Noticias relacionadas
argentina no estuvo en su noche y cayo ante un letal uruguay en la bombonera

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Santa Fe Rugby jugará con Jockey por el tercer puesto del Regional.

Rosario es sede de la definición del Torneo Regional del Litoral

fuerte cruce publico entre insua y moretti que sacudio a san lorenzo

Fuerte cruce público entre Insúa y Moretti que sacudió a San Lorenzo

union consiguio una marca que no alcanzaba desde 2019 en la liga argentina

Unión consiguió una marca que no alcanzaba desde 2019 en la Liga Argentina

Lo último

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

Último Momento
Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los Pumas e Italia chocan en Génova por el Nations Championship

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

Los convocados de Colón, con dos regresos y una baja de peso para recibir a Midland

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Ovación
Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

Policiales
Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"