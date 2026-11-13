La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva con las finales de básquet y pesca deportiva

Los cierres se disputarán este fin de semana en Rosario y Cañada de Gómez, con la participación de clubes y deportistas de distintos puntos de la provincia

La Copa Santa Fe es impulsada por el Gobierno de la Provincia y con el apoyo de Lotería de Santa Fe.

La Copa Santa Fe transitará este fin de semana nuevas jornadas decisivas, con la definición de los campeonatos de tres categorías de básquet y la última fecha de la temporada de pesca deportiva. Las competencias reunirán a clubes y deportistas de distintas localidades, en el marco de una propuesta que promueve el deporte y fortalece los vínculos entre las instituciones santafesinas.

La actividad comenzará este sábado con básquet en su rama femenina cuando desde las 9.30 se enfrente Sportivo Villa Minetti ante Olimpia de Venado Tuerto; luego a las 11.30 será el turno de Náutico Rosario ante Unión de Sunchales; a las 18.30 comenzará el encuentro de Náutico Rosario frente a Alma Juniors de Esperanza; y a las 20.30 Sportivo Villa Minetti jugará ante Sport Club Cañadense. La final se jugará el domingo en Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.

Por su parte, la categoría juveniles masculino tendrá como escenario el estadio de Gimnasia y Esgrima de Rosario. Este sábado se disputarán las semifinales: Gimnasia de Rosario enfrentará a Temperley de Rosario, desde las 10, mientras que Sanjustino jugará ante Regatas de Santa Fe, a partir de las 12. El partido por el título se llevará a cabo ese mismo día, desde las 18.

En tanto, la categoría cadetes masculino definirá a su campeón este domingo en el club Náutico Rosario. La programación comenzará a las 10 con el encuentro entre el equipo local y Almafuerte de Las Rosas. Luego, desde las 12, se enfrentarán Atlético de Rafaela y Rivadavia Juniors de Santa Fe. La final está prevista para las 18, en la misma sede.

La competencia continúa fortaleciendo el desarrollo deportivo, la integración y el encuentro comunitario en todo el territorio.

Pesca: cierre de temporada en el río Paraná

Por otra parte, este domingo se disputará la última fecha de la competencia provincial de pesca deportiva, en la zona de Bajada España, en la ciudad de Rosario. La convocatoria comenzará a las 8, bajo la modalidad de caña libre, y se extenderá hasta las 13, cuando se conocerán los ganadores de la temporada.