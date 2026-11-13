Uno Santa Fe | Colón

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Se pone en marcha el Reducido de la Primera Nacional, donde en la primera fase Colón recibirá a Midland. Todo el programa de una definición a todo o nada.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 10:54hs
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Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

El Reducido de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en una extensa jornada que contará con cinco partidos correspondientes a los octavos de final. Colón recibirá a Midland, con ventaja deportiva.

El paso a paso del Reducido que buscará ganar Colón

El primer enfrentamiento del día se llevará a cabo a partir de las 15, cuando Atlanta, que terminó segunda en la Zona B, reciba a Estudiantes de Caseros. Solo una hora después, a las 17, será el turno de Temperley, que jugará en su estadio contra Ciudad de Bolívar.

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La actividad en el Reducido de la Primera Nacional continuará con el enfrentamiento que se disputará en Santa Fe entre Colón y Midland. El "Sabalero", que en 2021 consiguió su primer título en primera al consagrarse en la Copa de la Liga, va en busca del tan ansiado ascenso luego de tres años en la Primera Nacional.

Finalmente, a las 19 Deportivo Madryn, que el año pasado estuvo a detalles de conseguir el ascenso a la Primera División, recibirá a Deportivo Maipú, mientras que a las 20 iniciará el último encuentro de la jornada, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrente en su estado a Almirante Brown.

En lo que respecta a la actividad del domingo, Morón recibirá a Colegiales a partir de las 15, mientas que Ferro hará lo propio frente a Gimnasia y Tiro de Salta a las 20:30.

La localía es clave en el Reducido de la Primera Nacional, ya que aquellos que jueguen en condición de local avanzarán en caso de empate por tener ventaja deportiva.

Este fin de semana se define el primer ascenso

Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán este domingo a partir de las 17 en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba para definir el primer ascenso a la Primera División.

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Godoy Cruz clasificó gracias al primer puesto que consiguió en la Zona A, donde alcanzó los 66 puntos, mientras que Tristán Suárez lideró en la Zona B con 64 unidades.

Colón Reducido Primera Nacional
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