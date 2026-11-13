Rosario es sede de la definición del Torneo Regional del Litoral

En el Hipódromo de Rosario, Santa Fe Rugby se medirá con Jockey por el tercer puesto y Estudiantes lo hará con Duendes por el título del Regional del Litoral

Rosario será epicentro de la gran definición del rugby de la región. En la cancha de césped sintético del Hipódromo Independencia, este sábado se jugará la gran final del Torneo Regional del Litoral entre Duendes de Rosario y Estudiantes de Paraná .

Previamente, se medirán Universitario de Santa Fe con Alma Juniors de Esperanza por el ascenso, y Santa Fe Rugby jugará con Jockey Club de Rosario por el tercer lugar en la competencia rugbistica más importante del interior del país.

Santa Fe Rugby van en busca del tercer puesto en el Regional del Litoral

En el año del 40° aniversario, Santa Fe Rugby Club buscará cerrar el año con un lugar en el podio del interuniones litoraleño, tras haber sido el único que consiguió clasificar los cuatro elencos del plantel superior a las semifinales. En lo que hace a Primera División, por el Top 10, buscará quedarse con el tercer puesto a partir de las 16.30 con el arbitraje del rosarino Bruno Masetti.

Los dirigidos por Ignacio Carballo, que vienen de caer en semifinales frente a Duendes por 43 a 33, presentará la siguiente alineación: Gerónimo Paya, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Bautista Benavídez; Tomás Longo, Agustin Trossero y Joaquín Correa; Santiago Quirelli y Francisco Avalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Como suplentes estarán a disposición: Gonzalo Del Pazo, Francisco Duranda, José Milesi, Ignacio Gómez, Manuel Iturraspe, Bautista Bejarano, Pedro Berardi y Lucio Ruata.

La gran final del XXVI° Reginal del Litoral lo animarán Estudiantes con Duendes. Gentileza Franco Perego

En el caso del verdiblanco de Fisherton, que fue el campeón litoraleño en 2025, y que tiene como head coach a Federico Amelong alistará a: Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy (c), Mauricio Carignano, Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Ignacio Dogliani, Manuel Lluch, Ciro Alvarado y Francisco Lluch.

A partir de las 21, en la cancha ubicada en Casa Capibaras, Estudiantes de Paraná y Duendes de Rosario animarán la gran final con el referato de Federico Longobardi y la colaboración del santafesino Facundo Gorla y Juan Vega. Los albinegros del Parque Urquiza vienen de imponerse a Jockey por 36 a 14, mientras que los verdinegros doblegaron a los Tricolores de Sauce Viejo.

Estudiantes de Paraná formará con: Diego Correa, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Álvaro Ferreyra y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Mateo Martínez y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Franco Rossetto, Máximo Cañas, Santo Lescano, Tomás Ferreyra y Bruno Heit.

Por su parte, Duendes, lo hará con: Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Bautista; Faustino Boeris y Rafael Gietz; Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Emiliano Boffelli.

En el Regional del Litoral se han registrado 42 triunfos de Duendes, 10 victorias de Estudiantes y 1 empate. En la presente temporada, en barrio Las Delicias se impuso el conjunto entrerriano por 29 a 26, mientras que en la sede central del Parque Urquiza, el verdulegro consiguió vencer a los albinegros por 30 a 16, lo que habla a las claras de la paridad entre ambas alineaciones.