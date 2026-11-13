El Torneo Oficial viene con duelos clave pensando en la definición

Por la fecha 13 de la Zona Campeonato del Oficial, Banco visita a Uni y el escolta, El Quillá, lo hará ante CRAI. En el ascenso, Alma recibe a Colón

Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado, habrá acción en los dos estamentos del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey . En la Zona Campeonato, todos los duelos son claves en busca de la etapa definitoria, ya que el puntero Banco visitará a las Cuervas en la Granja la Esmeralda, mientras que asoma como prometedor el cruce entre CRAI y El Quillá en la autopista. En el certamen de ascenso, Alma Juniors se medirá con las Sabaleras en Esperanza, y el escolta Argentino de San Carlos lo hará con la línea azul de Santa Fe Rugby.

Este sábado se disputará la decimotercera fecha del torneo Oficial, con cruces determinantes por acceder a semifinales. En la autopista, CRAI y El Quillá será uno de los duelos más atractivos, con mucho más que tres puntos en juego. Las Gitanas marchan terceras, a dos unidades de su rival de turno y a tres del líder Banco. Perdieron la punta e invicto frente a las Kresteras, buscarán ganar y volver a meterse en posición de privilegio.

Del otro lado, las Tiburonas llegan fortalecidas luego de imponerse a domicilio ante SFRC y se mantienen a un punto de la cima. Tendrán el regreso de Lara Bracamonte, dándole mayor peso y ampliando los recursos a su ofensiva. Con un margen muy estrecho, ambos apuntan a imponer sus argumentos para dar un paso firme hacia la clasificación.

En Sauce Viejo, Santa Fe RC recibirá a La Salle en otro enfrentamiento de alto valor. Ambos comparten el cuarto puesto (13 unidades), aunque atraviesan un presente adverso y necesitan reencontrarse con la victoria para consolidar sus aspiraciones. Con la clasificación a cuartos de final como objetivo inmediato, un triunfo les permitiría afirmarse en playoffs y tomar distancia de los puestos comprometidos, evitando la pelea por la permanencia.

En Altos del Valle, Universitario recibirá a Banco en un cruce de necesidades opuestas. Para las “cuervas”, una oportunidad de sumar un triunfo vital que les permita tomar distancia de la zona baja y fortalecer su objetivo de permanencia. Sin embargo, afrontarán el desafío sin Cielo Gallo, una de sus piezas más desequilibrantes. Las “kresteras”, por su parte, buscarán imponer condiciones desde el manejo de la bocha y la dinámica de su juego.

En barrio Las Delicias, Universitario tendrá un duro compromiso frente a Banco Provincial.

Con la intención de trasladar su jerarquía al resultado, las dirigidas por Daniel De Petre intentarán dar otro paso hacia la clasificación a semifinales y consolidar su liderazgo. En El Quillá, la línea “Amarilla” se medirá ante Colón de San Justo. El elenco del Parque Belgrano necesita imperiosamente sumar de a tres para salir del fondo de las posiciones. Enfrente, tendrá a un Conquistador que llega revitalizado tras su resonante triunfo frente a La Salle.

La tabla de ubicaciones está de la siguiente manera: Banco Provincial 30, El Quillá 29, CRAI 27, Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13, Universitario 12, El Quillá Amarillo 11, Colón de San Justo 3.

En cuanto al torneo de ascenso, Alma Juniors aspira a sostenerse como líder ante Colón. Las Lobas vienen a ritmo arrollador, siendo las únicas invictas. Las Sabaleras querrán hacerse fuertes en Esperanza, llevan cuatro fechas sumando y apuntan a dar el golpe ante el puntero para ratificar su levantada. En San Carlos, Argentino espera por SFRC Azul. El Decano, escolta del certamen, intentará extender su racha positiva para mantenerse al acecho de la línea esperancina.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Alma Juniors 37, Argentino de San Carlos 34; CRAI Blanco 25, Colón de Santa Fe y CRAR de Rafaela 22; Santa Fe RC B y Atlético Franck 20, Unión 10, Santa Fe RC C 4, El Quillá Blanco 0.

Programación Zona Campeonato (fecha 13):

17, El Quillá Amarillo vs. Colón de San Justo (en el Sergio Antoniazzi)

17, Universitario de Santa Fe vs. Banco Provincial (en las Delicias)

17, CRAI vs. El Quillá Azul (en la autopista)

17, Santa Fe RC Rojo vs. La Salle Jobson (en Sauce Viejo)

Programación Zona Ascenso (fecha 14)

Santa Fe 1- CRAI Blanco 3

17, El Quillá Blanco vs. CRAR (ASH 1)

17, Argentino vs. Santa Fe Rc Azul (en San Carlos)

16, Alma Juniors vs. Colón SFe (en Esperanza)

17, Unión vs. Atlético Franck (en ASH 2)