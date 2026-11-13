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El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

Facundo Callejo, surgido de las inferiores de Colón, reconoció que tuvo conversaciones con la dirigencia durante el último mercado de pases. ¿Por qué no volvió?

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 08:20hs
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El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

El regreso de Facundo Callejo a Colón volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez a partir de las propias declaraciones del delantero. El atacante, que actualmente se destaca en Cusco FC de Perú, confirmó que durante el mercado de pases de mitad de año recibió un llamado desde Santa Fe y que existió la posibilidad concreta de volver a vestir la camiseta rojinegra.

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En una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el futbolista repasó las gestiones que se llevaron adelante y aclaró que su postura no fue un impedimento para avanzar. De hecho, contó que mantuvo una conversación con el gerente de Colón y que había manifestado su predisposición para regresar a la institución donde comenzó su carrera profesional.

"Me llamaron ahora en mitad de año, hablé con el gerente. Yo de mi parte, obviamente, dije que no había ningún problema, pero se tenían que poner de acuerdo con Cusco FC, que era el que había apostado por mí, y no se llegó a un acuerdo", reveló Callejo.

De esta manera, el atacante despejó algunas dudas sobre una posibilidad que había tomado fuerza en distintos mercados de pases. La principal traba estuvo en las negociaciones entre las instituciones, ya que Colón debía alcanzar un entendimiento con el club peruano, que contaba con el delantero y no tenía la obligación de desprenderse de sus servicios.

Callejo y una frase que explica por qué no volvió a Colón

El delantero también hizo referencia a cómo se fue diluyendo la posibilidad de regresar al Sabalero. En su relato, dejó entrever que la dirigencia evaluó otras alternativas para reforzar el plantel y que, cuando la operación ya no dependía exclusivamente de su voluntad, las posibilidades quedaron limitadas.

"Cuando dependía de mí, ellos tuvieron otras opciones y ahora que no depende de mí, no puedo hacer nada", expresó el futbolista, con una frase que resume el desenlace de las conversaciones.

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Así, Callejo dejó en claro que no cerró las puertas a un retorno y que, por el contrario, estaba dispuesto a escuchar a Colón. Sin embargo, la falta de acuerdo con Cusco FC impidió que aquella intención se transformara en una operación concreta.

Un presente destacado en Cusco FC

Mientras su nombre vuelve a aparecer relacionado con Colón, Callejo atraviesa un buen momento en el fútbol peruano. Es una de las principales figuras de Cusco FC en la Liga 1 2026, competencia en la que consiguió consolidarse y mantener protagonismo.

Su situación vuelve a representar un caso para seguir de cerca pensando en futuros mercados de pases. El delantero tiene pasado rojinegro, conoce la institución y ya dejó en claro que estuvo dispuesto a regresar. Por ahora, aquella posibilidad quedó postergada por cuestiones que excedieron su voluntad.

Colón Facundo Callejo Cusco
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