Los Pumas estuvieron cerca, pero se quedaron sin el bronce en el Mundial

Jugó en el triunfo que Los Pumas consiguieron ante Japón por 39 a 27 en la última fecha del grupo D en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y formó parte de la pareja de medios junto al tucumano Nicolás Sánchez. Jugó su caps 93, y su 14° tests en copas del mundo. Tiene 34 años, y un presente positivo en Biarritz de Francia. Es uno de los más veteranos en el combinado nacional, pero por el momento no tiene decidido su futuro en el rugby profesional.

"La verdad es que se hace difícil hacer un balance a nada de haber terminado el partido, hoy era una medalla o las manos vacías. Lamentablemente nos vamos con las manos vacías. Hay un montón de cosas que nos llevamos pero no se dio. No pudimos quedarnos con la medalla de bronce, pero son las cosas que tiene el deporte", expresó un emocionado Tomás Cubelli.

rugby los pumas repercusiones vs inglaterra 2.jpg El medio scrum formado en Belgrano Athlétic con la camiseta de los Granaderos junto a Isa y Guido Petti. Prensa UAR.

El medio scrum de Los Pumas consignó que "honestamente tuvimos algunos problemas, cometimos varios penales, nos faltó disciplina, pudimos haber ganado el partido. Creo que con la pelota hicimos cosas interesantes, pero no alcanzó y nos quedamos con las manos vacía".

"El objetivo era jugar la final del mundial, tuvimos que pasar rápido la página después de perder con Nueva Zelanda en semifinales. Preparamos muy bien esta semana, pero nos llevaremos varios aprendizajes, un montón de cosas, y seguramente, cuando estemos más en frío lo podremos analizar mejor", sostuvo el nueve formado en Belgrano Athlétic de Buenos Aires.

CUBO consideró que "la realidad es que esta semana no me ocupé de ver si era mi último partido en Los Pumas, ya que estuve enfocado plenamente en este partido. Creo que no lo puse nunca a eso arriba de la mesa, porque me iba a distraer del foco en este partido. Este era un choque importante para todos. Ahora sobrará tiempo para analizar y pensar de lo que será mi futuro".

En la ronda final que hicieron los jugadores seguramente se dijeron algunas cosas. "En la cara de los chicos, vi un poco de frustración y una amargura grande. La verdad es que hoy veníamos a buscar la medalla, a ganar el partido, tuvimos posibilidades de ganarlo, pero el deporte es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero nos vamos con la tranquilidad de que dejamos todo en la cancha".