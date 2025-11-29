Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Los Pumas que venían de perder ante Fiji y Francia en el arranque del torneo, consiguieron imponerse a Sudáfrica en el cierre de la primera jornada

Los Pumas 7s derrotaron a Sudáfrica y jugarán por el quinto puesto en Dubai.

Tras sufrir una clara derrota ante Fiji y una dura goleada ante Francia, Los Pumas 7's se recuperaron en su última presentación de la jornada del Torneo de Dubai con una victoria por 19 a 14 sobre Sudáfrica y se aseguraron así jugar por el quinto puesto ante España. El conjunto albiceleste sufrió durante el compromiso ante los BlitzBoks, pero con inteligencia y orden mantuvieron la diferencia y cosecharon un triunfo luego de sufrir dos derrotas en elarranque de la competencia.

Los Pumas 7’s volvieron al ruedo en Dubai, la primera etapa de la temporada 2025/26. El debut no fue el esperado ya que el seleccionado nacional cayó en sus dos primeras presentaciones, en primera instancia ante Fiji por 26-19 y luego categóricamente ante Francia por 59-7. Sin embargo, Argentina se repuso y consiguió cerrar el primer día de competencias con una victoria 19-14 ante Sudáfrica, campeón de la última temporada, que le da ánimo y mucha confianza de cara a lo que viene. El recambio y el proceso son dos conceptos que Santiago Gómez Cora repitió durante la pretemporada y tal es así que hoy tuvieron su gran debut con la camiseta albiceleste Eliseo Morales, Valentín Maldonado, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc; estos últimos dos con try incluido.

Los Pumas 7’s deberán disputar las semifinales por el quinto puesto ante España mañana domingo 30 de noviembre desde las 04:32 h (hora argentina). El conjunto europeo llega tras perder en sus tres presentaciones: 14-7 ante Australia, 14-10 ante Gran Bretaña y 24-7 ante Nueva Zelanda.

El primer duelo de la temporada era ni más ni menos que ante Fiji. El seleccionado argentino salió decidido a marcar la diferencia con sus titulares, ya que en el banco esperaban los cinco debutantes. Tal es así, que tras las conquistas de Santino Zangara y Marcos Moneta, y luego de una conversión de Santiago Vera Feld, el equipo nacional comenzaba 12-0 arriba.

El conjunto oceánico reaccionaría para dar vuelta el resultado en el primer tiempo tras tres tries, dos convertidos, para llevar las cosas 19-12 al descanso. En la segunda mitad, Fiji golpeó nuevamente y parecía lejano el 26-12, pero la conquista de Sebastián Dubuc, uno de los debutantes, iba a emparejar el encuentro 26-19. Sin embargo, y a pesar de contar con un jugador más, Argentina no pudo aprovechar el tiro del final para igualar el marcador y terminó con victoria fijiana.

Para este encuentro, Argentina formó de la siguiente manera: Santino Zangara, Santiago Álvarez (capitán), Matteo Graziano, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. Valentín Maldonado no sumó minutos. Los tries argentinos los marcaron Santino Zangara, Marcos Moneta y Sebastián Dubuc. Santiago Vera Feld acertó dos conversiones.

image Argentina arrancó cayendo ante Francia y Fiji, y logró imponerse ante los sudafricanos.

El segundo partido de la jornada sería ante los actuales campeones olímpicos. Sin dudas, un resultado sin precedentes en los últimos años para el seleccionado nacional. El conjunto francés dominó por completo el juego y aprovechó el mal encuentro argentino para irse primero 26-7 al entretiempo y luego 59-7 al cierre del duelo.

Para enfrentar a Francia, los dirigidos por Santiago Gómez Cora se alistaron de la siguiente manera: Martiniano Arrieta, Santiago Álvarez (capitán), Matteo Graziano, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santino Zangara, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado. Santiago Vera Feld apoyó el try y acertó la conversión argentina.

El último escollo de la jornada sería Sudáfrica, el último campeón de la temporada. Definitivamente el conjunto argentino salió a la cancha a cambiar la imagen del encuentro ante Francia y así lo demostró golpeando dos veces seguidas. Primero Marcos Moneta y luego Santiago Mare, que retornaba al equipo tras las dos fechas de suspensión que acarreaba de la gran final de Los Ángales 2024/25. Argentina se iba 12-0 al entretiempo.

En la segunda mitad, el equipo sudafricano reaccionaría para ponerse al frente 14-12 con dos tries convertidos, pero Juan Patricio Batac tras cortar la defensa africana apoyaría su primer try con la camiseta albiceleste. Con la posterior conversión de Marcos Moneta, Argentina se llevó un triunfo más que necesario de cara al ánimo y la confianza del plantel de cara al siguiente día de competencias.

El equipo argentino formó con Martiniano Arrieta, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado. Sebastián Dubuc no sumó minutos. Marcos Moneta, Santiago Mare y Juan Patricio Batac los autores de los tries, mientras que Mare y Moneta acertaron una conversión cada uno.