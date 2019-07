Los Pumas tienen nueva camiseta

En la víspera fue presentada oficialmente por parte de la Unión Argentina de Rugby la nueva camiseta que utilizará el seleccionado nacional de rugby en los compromisos que se avecinan.

La primera ocasión será el próximo sábado 20 de julio, en el estadio de Vélez Sarsfield, en cumplimiento de la primera fecha del Rugby Championship 2019, en el cual deberá medirse con los All Blacks.

La camiseta principal "es una combinación de la historia de Los Pumas" expresó el medio scrum Tomás Cubelli, ya que tiene un cuello blanco muy al estilo de los comienzos del conjunto argentino.

La ceremonia se denominó Pumas agasajan a Pumas, y formó parte de los festejos de los 120 años de la entidad madre ddel rugby argentino. Por ello se vió a Pumas de todos los tiempos, y entrenadores de diferentes épocas.

La UAR y Nike mostraron el nuevo modelo tradicional de casaca celeste y blanca, y que se utilizará en la cita mundialista. En tanto, la camiseta suplente, es la que trae un modelo novedoso que nunca fue utilizado. Combina azul oscuro con una línea celeste vertical en el medio y el amarillo de sol de la bandera nacional por arriba.

Estuvieron presentes los integrantes actuales del seleccionado argentino, que el sábado jugarán con Nueva Zelanda en Vélez a estadio lleno, ya que están vendidas todas las entradas, encabezados por el actual capitán Pablo Matera.

pumas camisetas.jpg Los dos modelos de camisetas que utilizarán los Pumas en el Mundial de Japón.

También se pudo observar al rosarino Rodrigo Crexell, back formado en el Jockey Club de Rosario, pero también lo hicieron Diego Cash, Gabriel Travaglini, Héctor Pochola Silva, Juan Fernández Lobbe, Fabián Turnes y Serafín Dengra, entre otros.

Peto Crexell recordó que "A los 22 años escuché a Lucho Gradín decir que jugaba 'de 9 Crexell y de 10 Hugo Porta'. Todavía no lo puedo creer. Después me tocó jugar el Mundial 95 y compartir habitación con un chico de 21 años, Agustín Pichot. No voy a decir que Porta o Pichot son los mejores, solo quiero decir gracias al rugby argentino".

El nuevo modelo estará a la ventaEl debut de Argentina en la Copa del Mundo de Japón 2019 será el próximo 21 de septiembre, ante Francia. También se medirán con Estados Unidos, Tonga e Inglaterra, en uno de los grupos más duros de la competición. online a partir del jueves 25 de este mes y en los Nike store desde el 8 de agosto.