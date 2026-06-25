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Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Ecuador logró un triunfo histórico al vencer a Alemania por 2-1 y con este resultado se metió en 16avos. Arrancó perdiendo y pudo dar vuelta el marcador

25 de junio 2026 · 21:18hs
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Ecuador venció a Alemania y se metió en 16avos de final.

Ecuador venció a Alemania y se metió en 16avos de final.

La selección de Ecuador pudo imponerse por 2-1 ante Alemania luego de un segundo tiempo en el que no paró de empujar y se quedó con una clasificación impresionante a los 16avos de final del Mundial 2026.

Triunfo histórico para Ecuador

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el equipo europeo había comenzado en ventaja desde el primer minuto, con el tanto del delantero Leroy Sané, mientras que Ecuador remontó con tantos del extremo Nilson Angulo, que había marcado el empate en el octavo minuto de la primera etapa, y el atacante Gonzalo Plata, a los 32' de la segunda parte.

El triunfo posicionó al elenco de camiseta amarilla en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y la clasificación garantizada, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades.

Mientras el seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.

La selección alemana comenzó en ventaja desde el primer minuto, mediante un pase atrás del delantero Florian Wirtz para Leroy Sané, cuyo zurdazo bajo y potente agarró a contrapié al arquero Hernán Galíndez y subió al marcador.

Ecuador pudo descontar solo siete minutos después, en lo que fue su primer gol en el Mundial, con una subida por la izquierda del extremo Nilson Angulo y posterior disparo bajo al poste izquierdo del arquero Manuel Neuer, que reaccionó tarde y quedó lejos de salvar su arco.

A los 24 minutos, un centro desde la izquierda al segundo palo permitió el cabezazo del delantero Kai Havertz, que no pudo imprimirle potencia y vio cómo su remate era detenido por Hernán Galíndez, quien no salió a cortar la pelota alta y controló sobre su palo derecho.

La primera llegada del complemento fue de Ecuador, en el octavo minuto, con un córner al segundo palo para el cabezazo del volante Moisés Caicedo, que remató desacomodado y le erró al arco.

A los 16 minutos, el experimentado delantero Enner Valencia recibió un pase atrás en el costado derecho del área y cruzó un derechazo de primera, que buscaba el segundo palo pero chocó con la estirada del histórico Manuel Neuer, que desvió hacia un costado.

Dos minutos después, el arquero de Huracán, Hernán Galíndez, tuvo una participación importante al descolgar un centro desde la izquierda del carrilero David Raum, que llegaba limpio para el cabezazo del delantero Deniz Undav.

A los 30 minutos de la segunda parte, Sané recuperó una pelota cerca del área rival y encaró a Galíndez, aunque su disparo no tuvo dirección ni potencia y fue fácilmente embolsado por el guardameta argentino nacionalizado.

Solo un minuto después, el ingresado delantero Kevin Rodríguez pudo controlar cerca del área chica y remató con el empeine del pie izquierdo, aunque su disparo fue bloqueado por el cierre de dos defensores.

A los 32 minutos del segundo tiempo, un tiro de esquina al primer palo fue prolongado de cabeza por Rodríguez para la aparición del delantero Gonzalo Plata, que pudo encontrar la pelota entre muchos rivales y definir alto, ante otra reacción lenta de Neuer, para marcar el 2-1.

Alemania volvió a llegar en el segundo minuto de descuento, mediante un remate desde el costado izquierdo del área del revulsivo delantero Deniz Undav, que dio en el lado externo de la red.

Ecuador Alemania Mundial
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